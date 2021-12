Flavio Briatore, approda a Roma con la sua pizza di lusso

La sua vita è stata improntata all’imprenditoria e, quindi, al guadagno. E adesso si lancia in una nuova esperienza

Una vita per gli affari. E, per i suoi nemici, per il denaro. Anche in questi duri mesi di pandemia da Coronavirus, Flavio Briatore è sempre stato tra chi propugnava prima le aperture e, tutto sommato, “negazionista” rispetto al problema. In nome degli affari, della ricchezza, del business. Ora per il noto manager, una nuova sfida.

La carriera di Flavio Briatore

Tante polemiche, nella prima fase della pandemia da Covid-19 per il cluster di contagio scoppiato nell’orbita del suo celebre locale in Sardegna, il Billionaire. Sì perché Flavio Briatore è conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

Insomma, la sua vita è stata improntata all’imprenditoria e, quindi, al guadagno. Da qui anche alcune sue posizioni politiche, che lo hanno accomunato al suo amico di vecchia data, Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti. Briatore, infatti, si è sempre detto contrario ad un sistema di tassazione progressivo, in quanto se si può arrivare ad un’aliquota del 40/45% viene quasi naturale evadere o trasferire parte del proprio patrimonio in paradisi fiscali; propone perciò un sistema sul modello della flat tax con aliquota unica del 30% per tutti.

La pizza di lusso

Più volte ha dichiarato di essere contrario all’università (che, infatti, non ha frequentato). Insomma, lavorare per guadagnare. E lui avrebbe guadagnato molto nella vita, secondo le cifre pubblicate, negli anni da giornali autorevoli come Forbes e Il Sole 24 ore. Per il giornale statunitense, nel 2014 il patrimonio personale di Briatore era di 200 milioni di dollari.

Mentre in un articolo del 2018, il Sole 24 Ore sostiene che nel 2015 i nove ristoranti del gruppo generano 22,2 milioni di fatturato e 6,1 milioni di margine operativo lordo. Una cifra che nel 2016 sarebbe salita 37 milioni di giro d’affari. Escalation che non si fermerà né nel 2017 (53,9 milioni), né nel 2018 (66 milioni).

Ora per lui arriva una nuova sfida. Con un post su Instagram, infatti, l’imprenditore si mostra con l’ex compagna Elisabetta Gregoraci e con il figlio Falco. Ma non è una reunion di famiglia. Ma un post per annunciare una nuova esperienza imprenditoriale.

Questa volta a Roma, anzi, nel cuore della Capitale: “A Roma in Via Veneto 167, dove presto apriremo Crazy Pizza” la didascalia.

La andremo a provare. Portafogli permettendo.