Mara Venier, eliminata alle selezioni per Ballando sotto le stelle | La giuria di una crudeltà mai vista

Inspiegabile la severità di una giuria che ha bocciato una delle regine della TV italiana. La donna che ha portato nuove forme di danza negli show del pomeriggio, inspiegabilmente esclusa da “Ballando sotto le stelle”.

Mara Venier è un fenomeno televisivo che merita di essere indagato. Difficile riconoscere un suo vero talento, sia come attrice che come conduttrice. Ma impossibile negare il suo successo, che ne ha fatto una delle star più pagate dello spettacolo.

Nelle sue leggendarie trasmissioni approssimative e slabbrate all’apparenza, gli ospiti canticchiano stonati, oppure si danza più o meno con lo stesso spessore coreografico che siamo abituati a vedere a una festa di capodanno in pizzeria.

È il trionfo dell’approssimazione, del buttato lì. L’opposto della TV cronometrica e perfettamente coordinata, secondo la scuola del musical hollywoodiano, che la Rai aveva creato negli anni 60 e 70. Ma forse proprio da qui nasce il suo successo. Tutti possiamo immaginarci a Domenica in. Non occorre essere preparati e speciali. Anzi meglio non esserlo.

La TV di Mara Venier è un grande specchio dell’Italia che si arrangia alla meno peggio, che ci prova comunque, che non lotta ma nemmeno si arrende davanti all’evidenza. È una TV popolare nel senso più profondo del termine. E forse tutto questo Mara voleva portare a Ballando sotto le stelle.

La sua prima performance del 2019, in pieno stile Bollywood aveva avuto una eco mediatica fortissima. Sulla spinta di quel vicino successo, Mara deve aver pensato di replicare in modo ancora più vicino alle sue corde. Ma la giuria non l’ha compresa, eliminandola crudelmente alle selezioni.

Su Instagram il video rivelazione

Un video su Instagram riprende la preparazione di Mara, studiatamente casual, per la trasmissione di Milly Carlucci. Un esempio purissimo di “stile Mara”.

Purtroppo la giuria di “Ballando” non ha compreso nulla. Persa nella sterile ricerca di ballerini che sapessero ballare ha eliminato crudelmente la regina della TV.

Mara Venier non cambierà ma forse la giuria del prossimo anno sì. Attendiamo con impazienza l’esibizione dei balzelli da compleanno in famiglia. Ma stavolta in prima serata.