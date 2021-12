Michelle Hunziker: ecco lo foto che la smentiscono | Anche lei si è rifatta

In più di un’occasione la popolare conduttrice e showgirl ha smentito di avere utilizzato la chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto. Ma le foto la smentiscono.

Michelle Hunziker è uno dei volti più aperti, sinceri e rassicuranti della televisione italiana.

La sua carriera televisiva è infinita, così come la telenovela delle sue love story. Indimenticabile quella con Eros Ramazzotti.

Quando la Hunziker parla, con quel suo sorriso sincero, ti verrebbe da credere anche che la luna sia quadrata, se a lei venisse in mente di dirlo. E del resto lei, anche se ama prendere posizione sulle questioni del momento, non sembra mai cercare la polemica.

Ultimamente è scesa in campo per difendere la grammatica italiana (lei che è madrelingua svizzera tedesca), dall’attacco di una nuova moda: quella dello schwa (la lettera che dovrebbe funzionare da ponte tra il genere maschile e quello femminile, combattendo la discriminazione di genere con l’innovazione ortografica). Lo ha fatto con durezza ma anche con misura, appoggiandosi alle posizioni dell’Accademia della Crusca.

Una scelta di credibilità, appunto. Una caratteristica a cui Michelle tiene tantissimo. Lo abbiamo visto anche recentemente. Quando, durante una puntata di “Striscia” si è lasciata andare a dichiarazioni scherzose sulla comunità cinese, che sono state accusate di razzismo, Michelle si è subito scusata, insieme a Gerry Scotti. E lo ha fatto pubblicamente, riguadagnando immediatamente la simpatia dei cinesi d’Italia, e non solo.

Perché allora ostinarsi a negare che il suo corpo sia stato ritoccato, anche se con grande gusto, dalle chirurgia estetica? Le foto che presentiamo non lasciano dubbi. Il seno è cresciuto, gli occhi ingranditi, i lineamenti distesi.

Una verità negata. Perché?

Il confronto è chiaro, e non lascia dubbi. Al posto di Michelle ci sarebbe da esserne orgogliosi. Non sono poi così frequenti i casi in cui i “miglioramenti” estetici sono effettivamente migliorativi come quelli di Michelle.

Perché negarli? La professionalità di una showwoman si vede anche nella scelta dei suoi collaboratori. E quelli scelti dalla Hunziker si vedono eccome. Anche se lei li nega.

Quanto a lungo potrà continuare?