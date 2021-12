Pippo Baudo, sconcertante retroscena sul rapporto con Mike Bongiorno | “Lo maltrattavo perché..”

Pippo Baudo e Mike Bongiorno: un dualismo che ha fatto la storia della televisione. Tutti li conoscevano come amici rivali. Ma pochi conoscono la ragione dei loro battibecchi.

Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Enzo Tortora. Personalità diverse, caratteri spesso in conflitto, una eterna rivalità ma anche una grande amicizia dietro lo schermo.

Me mentre Corrado era sornione ed Enzo Tortora schivo e riservato, Pippo e Mike si comportavano come due galli nello stesso pollaio.

Ognuno aveva il suo regno, ma erano regni destinati ad entrare ogni tanto in conflitto. Per esempio, quando si trattava di assegnare la conduzione di Sanremo. Era il programma dalle uova d’oro di mamma rai, che entrambi hanno sempre voluto per loro e condotto a turno, e talvolta persino insieme.

Erano in queste occasioni che le scintille tra i due scoccavano. Un continuo susseguirsi di battute, punzecchiature, nel tentativo di prendere il favore della telecamera e il centro della scena. Un combattimento che faceva da spettacolo nello spettacolo.

Era evidente che nella rivalità tra i due ci fosse qualcosa di più di un normale conflitto di competenze tra personalità che occupavano lo stesso ruolo. Il pubblico si divertiva ma nello stesso tempo si domandava quali fossero le ragioni di tanta acidità tra i due.

Pippo Baudo, sempre attivo sui media anche se ormai quasi in pensione dalla TV ha finalmente deciso di svelarlo molti anni dopo la morte del collega rivale amico, scomparso nel 2009.

“Non avevo scelta: dovevo maltrattarlo”

Pippo Baudo ha rivelato che il rapporto con Mike era davvero fraterno, e molto più stretto di quanto si potesse immaginare attraverso il teleschermo. “Era lui che nel corso delle nostre lunghe cene a casa sua mi stuzzicava e mi costringeva” ha rivelato Pippo Baudo.

Mike metteva a letto i figli e poi premeva su Pippo, perché si adeguasse al suo piano “Dobbiamo cominciare a sfotterci. Agli italiani piacciono i dualismi e diventeremo i Coppi e Bartali della TV”.

“Non ero d’accordo, avevo troppo affetto per lui. Ma ho dovuto farlo”.

Ed è così che sono nati i falsi nemici della TV. Da una amicizia, quella sì, profonda e vera.