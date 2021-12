Puoi essere grande grosso e The Rock.. davanti a tanta bellezza difficile rimanere il “maschio alfa”

Nei film, The Rock interpreta sempre il duro. Guardate invece quanta tenerezza con la sua piccola, nel giorno del compleanno

Una montagna di muscoli. Che nei film interpreta spesso il duro. Ma sappiamo bene che Dwayne Douglas Johnson, conosciuto anche come The Rock è un duro dal cuore tenero. Ce lo dimostra anche con uno dei suoi ultimi post su Instagram.

La carriera di The Rock

Gli anni cinematografici seguono però la carriera da wrestler. Figlio e nipote rispettivamente di Rocky Johnson e di Peter Maivia, entrambi wrestler e membri della famiglia Anoa’i. Oggi The Rock ha 49 anni. Johnson ha vinto diciannove titoli nel corso della sua carriera, di cui dieci mondiali.

Quanto alla carriera da attore, lo ricordiamo prevalentemente in film d’azione e d’avventura. Dove The Rock può far valere la sua fisicità. Ma anche la sua simpatia. L’esordio è di ormai oltre 20 anni fa, con la “Mummia – Il Ritorno”. Segue “Il Re Scorpione”, sempre con il ruolo di protagonista. Ma sono tanti i film di successo: “Il tesoro dell’Amazzonia”, “A testa alta” e il rifacimento di “Jumanjii”. Dal 2011, con diversi film, entra nel cast dell’infinita saga di “Fast & Furious”.

The Rock il tenerone

Nei film, The Rock interpreta sempre il duro. Anche se, quasi sempre, il ruolo del “buono”. Questo perché, nonostante i suoi muscoli, la sua mole immensa, mantiene sempre quello sguardo dolce e, per certi versi, docile.

E quest’indole, The Rock la dimostra anche in uno dei suoi ultimi post su Instagram. In cui celebra il compleanno della sua piccola, che compie 6 anni: “Forte, dolce, indipendente, felice, creativa, sicura di sé e, soprattutto, amorevole e gentile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da therock (@therock)

Ma, con un video divertente, l’attore sottolinea, scherzandoci su, anche il senso dell’umorismo della piccola: “Chissà da dove l’ha preso??”. E, poi, la conclusione da libro cuore: “Buon compleanno e stasera dopo il lavoro torno a casa per rimboccarti le coperte”. The Rock, un vero e proprio tenerone.