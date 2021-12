Sandra Milo, la sua relazione con Bettino Craxi | “Era un grande uomo, in tutti i sensi….”

Sandra Milo è stata una donna estremamente desiderabile ed, in passato accettato la corte di uomini di grande prestigio. Uno su tutti, il segretario del PSI ai tempi del suo massimo splendore: Bettino Craxi.

Sandra Milo non ha mai negato i suoi amori, del resto l’avvenenza e il fascino non le sono mai mancati.

Dopo un matrimonio quando era poco più che adolescente, annullato dalla Sacra Rota, Elena Greco (Sandra Milo è il suo nome d’arte) si trasferì a Roma cominciando a posare come mannequin.

Da lì al cinema il passo fu breve, non poteva non essere notata, il suo fisico era in linea con il trend del momento che voleva le donne “maggiorate”.

I registi l’hanno amata…

È stata l’attrice prediletta di molti registi, uno fra tutti il grande Federico Fellini. Grazie a lui Sandra ha interpretato Carla in 8 e 1/2, film del 1963, uno dei ruoli che le hanno consentito di entrare nella storia del cinema italiano.

Galeotto fu il film, il regista e l’attrice iniziarono una liaison che duró diciassette anni. La relazione era ben nota alla legittima consorte, Giulietta Masina, ma, a quanto dice la Milo, arrivò il momento temuto, lui le disse che voleva stare solo abbandonare il letto coniugale per vivere alla luce del sole la loro relazione. E lì, l’attrice non se la sentì, scambiare il brivido di una relazione proibita per una banale normalità non faceva per lei. Per ovvie ragioni (Fellini e la Masina sono deceduti qualche decennio fa) non è possibile avere conferme su questo punto.

E anche i politici

Si può dire che la Milo prediligeva uomini di talento e carattere.

Craxi e la Milo si conobbero da ragazzi per poi rivedersi negli anni dell’ascesa socialista. Sandra era spesso agli eventi politici in cui era presente anche il segretario. In occasione di uno di questi, la Milo fece portare un enorme cuore di garofani rossi su cui campeggiava l’acronimo ABC – Amo Bettino Craxi…

L’attrice non ha risparmiato particolari intimi di questa relazione, di lui racconta che era un uomo molto dotato, intelligente, curioso ed insaziabile.

Dotato è la parola giusta, dato che la Milo rivela quanto fosse “importante” anche sotto le lenzuola.

La loro è stata una passione e non un amore, quindi la componente “sesso” era determinante.

La relazione finì per gli impegni di entrambi, senza acrimonia.