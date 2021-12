Se hai questa banconota da 200 euro sei ricco | Ecco come riconoscerla

Vale moltissimo ma non ha errori di stampa. Non è un esemplare di preproduzione. E’ solo la banconota più rara prodotta in UE per la normale circolazione. Perché è importante e come riconoscerla.

Chi segue il mercato di monete e banconote sa che alcuni pezzi rari e pregiati possono valere moltissimo, una vera fortuna. E questo vale specialmente per esemplari che presentano errori di conio e di stampa non riconosciuti al tempo della loro emissione.

Banconote con la stessa faccia stampata su due lati, errori nella riproduzione dell’incisione o addirittura una cifra sbagliata. In questi casi il mercato collezionistico impazzisce letteralmente e il valore può schizzare alle stelle. Riconoscere uno di questi esemplari nel proprio salvadanaio può cambiare la vita.

Ma esiste anche un mercato “normale” delle monete, che cambiano di mano come francobolli o in verità qualunque altra cosa mai prodotti: dai regali dell’ovetto Kinder alle figurine dei calciatori. In questi casi quello che fa la differenza è la rarità dell’esemplare “normale”. Se di un certo calciatore sono state prodotte meno figurine di un altro, il suo valore sul mercato sarà più alto. Tanto più alto quanto più perfetto è lo stato di conservazione del pezzo.

Ed eccoci arrivati al caso di questa banconota. La più rara mai prodotta dalle zecche dell’Unione Europea, e quindi la più ricercata dai collezionisti.

Attenzione alla firma di Kim Duisemberg

La prima caratteristica è il taglio: 200 euro. La meno usata delle banconote in Euro. La seconda è l’anno di produzione: il 2002. L’anno di introduzione dell’euro e di conseguenza la firma del primo presidente della Banca Centrale Europea, il governatore Wim Duisenberg, che restò in carica un solo anno. Le banconote firmate da Duisenberg hanno un valore più alto di quelle firmate da qualsiasi altro governatore, proprio perché sono comparativamente pochissime. A completare il quadro, la terza caratteristica: il paese di emissione. La banconota è Finlandese, cioè di una dei più piccoli componenti.

E, last but not least, la banconota è in perfetto stato di conservazione e con il massimo della qualità di stampa e di incisione possibile. Un grading certificato PMG (paper money guarantee) a 68/70, cioè altissimo.

La somma di tutte queste caratteristiche ne fa una banconota di valore eccezionale, in vendita su ebay a 5300 euro. Oltre 75 volte il suo valore nominale.

Non è molto probabile avere una banconota così perfetta nel portafoglio. Ma guardateci attentamente. Se avete una banconota firmata da Wim Duisenberg tra le vostre, avete un valore che è meglio correre subito a valutare.