Una banconota da 20 euro che vale una vincita alla lotteria | Ecco come riconoscerla

Sembra una normalissima banconota da 20 euro ma ha una particolarità che la rende rarissima e costosissima. Potresti averne una anche tu? Ti spieghiamo come riconoscerla.

20 euro sono già un bel valore. Non stiamo parlando della solita monetina che rischia di passare inosservata ma di una di quelle banconote che hanno una importanza nel nostro portafoglio, anche se sono sempre più facili da spendere, dopo i recenti rincari.

Ma quella di cui parliamo non è una banconota. È un rarissimo esemplare, uguale a tutte le altre solo a primissima vista. In realtà possiede una caratteristica molto speciale, che ne fa un oggetto rarissimo, che i collezionisti di tutto il mondo sono disposti a contendersi a colpi di migliaia di euro.

L’annuncio ebay di cui parliamo mostra infatti una banconota da 20 euro senza numeri seriali. E per una volta non si tratta di un errore di stampa della Zecca ma di un rarissimo esemplare di preproduzione. Una di quelle banconote servite a mettere alla prova cliché e tecnologie di stampa per la moneta unica europea.

Inutile dire che il valore di questo esemplare è altissimo. L’annuncio ebay che lo presenta viene da ebay USA e il prezzo richiesto è dunque in dollari, anche se il venditore è un numismatico portoghese.

L’importanza del pezzo è evidente già dalle immagini di presentazione: la banconota è sotto vetro, su un cavaletto, come un vero e proprio oggetto d’arte. E il suo prezzo è del resto quello di un quadro di valore: 9850 dollari!

Riconoscere l’imperfezione vale una lotteria di Capodanno

Non è molto probabile che ce ne sia una nel vostro portafoglio: la circolazione di questi esemplari fu molto limitata, e riservata a tecnici e funzionari dell’Unione Europea, chiamati a giudicare i risultati di stampa. Eppure il fatto che la banconota si trovi sul mercato significa che qualcuna è sfuggita al circuito chiuso delle presentazioni. E questo può essere la vostra fortuna.

Non un primo premio della lotteria, ma un ottimo premio di consolazione con cui partire immediatamente per una esclusiva settimana bianca.

Vale decisamente la pena di controllare se tra i vostri venti euro ce n’è uno così imperfetto da valere una fortuna.