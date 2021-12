Amadeus, il suo stipendio è da capogiro: è lui la punta di diamante della Rai

Chi conduce trasmissioni di successo merita di essere premiato anche nei guadagni. E in casa Rai lo sanno bene, dove puntano forte da anni su Amadeus.

Un Festival di Sanremo condotto in piena pandemia, senza la presenza del pubblico in sala, ma con risultati di ascolto più che positivi e la vittoria inaspettata dei Maneskin, che si sono poi rivelati la vera sorpresa di questo 2021. Questo ha certamente contribuito a rendere ulteriormente Amadeus uno dei conduttori più amati, anche se su questo c’erano ben pochi dubbi, grazie al successo dei suoi programmi, tra cui spiccano certamente “L’Eredità” e “I Soliti Ignoti”.

LEGGI ANCHE >>> Amadeus, non riesce più a nascondere l’amore per un’altra donna: tradito dai social

E a breve si triplica, con la sua terza edizione sanremese, che punta a dare spazio a cantanti che appassionano una platea di tutte le età, in modo tale da rendere ancora più interessanti la kermesse. Non è quindi azzardato definire il presentatore come uno dei volti di punta della Tv di Stato, che ha scelto di puntare ancora una volta su di lui anche per il programma “L’anno che verrà“.

Amadeus è sempre più amato: il suo stipendio non sorprende

Anche uno come Amadeus ha vissuto momenti difficili nel corso della sua carriera, ma ha saputo reinventarsi accettando di condurre programmi più “popolari” quali “Mezzogiorno in famiglia” e alla fine è stato premiato. Non è un caso quindi che anche il suo stipendio sia commisurato al riscontro positivo che ottengono le sue trasmissioni.

Al Festival di Sanremo, realizzato tra mille difficoltà, ha percepito un guadagno da capogiro. Questo sarebbe stato, secondo alcune indiscrezioni, tra i 500mila e i 600mila euro. Una cifra decisamente elevata, ma in linea con alcuni colleghi che lo hanno preceduto in un ruolo così prestigioso, quali Claudio Baglioni, che sarebbe arrivato a percepire addirittura 585.000 euro.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2022, “pazza idea di Amadeus per la co-conduzione – Le indiscrezioni sulla partner

Al di là di quanto accaduto nella “città dei fiori”, l’artista vanta guadagni di tutto rispetto e cresciuti di anno in anno. Si è passato infatti dagli 800-900 mila del 2017, fino al milione per ogni singolo format dell’anno dopo.