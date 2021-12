Barbara Bouchet, la regina delle commedie anni Settanta in lacrime per il trattamento ricevuro

Barbara Bouchet, attrice di un certo tipo di cinema degli anni Settanta e mamma di Alessandro Borghese, dopo tanto “lavoro”, ha una pensione “da fame”

Barbara Gutscher nasce tedesca nell’attuale Repubblica Ceca nel 1944. Conclusa la guerra, i tedeschi furono espulsi e Barbara e la sua famiglia emigrarono negli Stati Uniti, a San Francisco.

Cominciò da ballerina, ma puntava al cinema e quel cognome così duro, difficile, teutonico non giovava. Lo cambiò quindi in un più sinuoso Bouchet.

Fece qualche film a Hollywood, qualche serie TV (apparve in un episodio di Star Trek) ma niente che abbia lasciato il segno nella storia della settima arte.

Ed è allora che decise di tornare in Europa, tentando maggior fortuna con il promettente cinema italiano.

Leggi anche-> BARBARA BOUCHET SI CONFESSA A VERO / L’attrice dichiara: “Piuttosto di uscire con…

Diva della commedia all’italiana

Inutile dire che l’aspetto fisico aiutò molto la starlette proveniente da Hollywood a sfondare nel cinema de noantri. Nel 1972 girò addirittura 11 film, in cui la scena determinante dell’intricato plot avveniva per lo più sotto la doccia…

Divenne la regina delle commedie erotiche dell’epoca e comparve sulle copertine di molti giornali “per soli uomini”, come si diceva allora, tutto per amor dell’arte.

Quando il filone si esaurì, Barbara riuscì a riciclarsi seguendo l’esempio di un’altra attrice in cerca di nuova popolarità, Jane Fonda.

Si buttò nel nascente business del fitness, dandosi all’aerobica…

Si sposò anche in Italia con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, da cui ha avuto Alessandro (lo chef) e Massimiliano.

Ha continuato sporadicamente a recitare, ha partecipato a programmi popolari (Ballando con le stelle) e ha ricevuto riconoscimenti da grandi personalità del cinema, Tarantino l’ha definita “icona”, non per nulla il regista ama il trash e lo splatter.

Leggi anche-> Barbara Bouchet:”Non voglio più essere considerata l’icona sexy anni ’70”

E allora?

In una recente intervista, la Bouchet si è lamentata che, dal calcolo INPS, la sua pensione ammonterebbe a soli 511 euro, da lei stessa definita “da fame”. La scoperta l’ha sconvolta ed ha pianto. I produttori con cui ha lavorato in passato pare non le abbiano versato i contributi dovuti.

La disonestà è sempre da biasimare, ma fatichiamo a credere che la mamma di chef Borghese abbia problemi a mettere insieme il pranzo con la cena.

Leggi anche-> Alessandro Borghese, la scioccante rivelazione: “ho un figlio adolescente, ma non l’ho mai visto…”

Alle brutte, può passare dal ristorante del figlio, un piatto caldo non si nega a nessuno, men che mai alla mamma.