Barbara Palombelli, faccia a faccia con l’uomo che non è riuscita a denunciare per violenza | È un collega

Una dichiarazione shock di Barbara Palombelli riapre il caso di un vecchio caso di violenza mai denunciato prima. “Invidio chi ha il coraggio di denunciare”.

Barbara Palombelli è una giornalista molto popolare. È conosciuta agli amanti della cronaca rosa e leggera per le sue trasmissioni televisive e radiofoniche, che cercano il contatto con la gente e ne raccontano le storie. Ma ama intervenire anche sull’attualità e la politica: ha scritto per i più importanti giornali italiani, come Repubblica e Il Corriere della Sera.

Nasce a Roma, nel 1953, da una famiglia bene della capitale. Studia bene, si sposa bene con Francesco Rutelli, allora astro nascente del centro politico, che diventerà anche sindaco della capitale. Il suo stile vagamente aristocratico è anche quello del suo giornalismo. Barbara Palombelli ama stare in mezzo alla gente ma sempre mantenendo un certo distacco e il contegno di chi generosamente si spende per educarci e portarci almeno un po’ al suo livello.

Per una volta, Barbara Palombelli ha abbandonato il suo aplomb per raccontare un episodio estremamente spiacevole della sua vita privata, che la accomuna purtroppo a molte donne. Un caso di molestie: una vera e propria violenza, se non fisica almeno psicologica, che l’ha segnata profondamente.

Senza fare nomi e senza entrare in troppi dettagli, la Palombelli ha raccontato: “Sì, è successo anche a me, una sera, mentre tornavo a casa. Il mio accompagnatore aveva intenzioni molto diverse dalle mie”. Una insistenza che ha passato il livello della molestia e che lei non ha mai voluto o saputo denunciare: “invidio chi ha questo coraggio ma io ho avuto paura di una doppia vittimizzazione”.

Una vittimizzazione prima attraverso la violenza e poi sul lavoro. “Capita di incontrare di nuovo nella vita le persone che ti hanno usato violenza. E infatti a me è successo proprio così”. Sul lavoro, Barbara Palombelli si è trovata di nuovo faccia a faccia con la persona che l’aveva molestata quella sera. Una sfinge, che si è comportata come se nulla fosse successo.

La violenza e le polemiche

Non troppo tempo fa la Palombelli si è trovata al centro di feroci polemiche per una dichiarazione televisiva fatta con leggerezza, e di cui si è dovuta scusare con tutte le donne. Dopo una settimana funestata da sette femminicidi, la giornalista si era chiesta se questi uomini fossero del tutto obnubilati e fuori di testa o non ci fosse stato anche un comportamento aggressivo ed esasperante delle vittime.

Una domanda scioccante, specialmente per una donna che la violenza ha dovuto subirla in prima persona.

Non aveva avuto torto, Barbara Palombelli, a temere la “doppia vittimizzazione” di chi subisce una violenza, in questo caso persino mortale.