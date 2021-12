Cristiano Malgioglio, ha affrontato il suo male con molto coraggio | Oggi sostenitore della prevenzione

Il popolare paroliere e personaggio televisivo racconta senza infingimenti la sua battaglia contro una grave malattia scoperta per caso

Oltre a essere un personaggio istrionico, Cristiano Malgioglio è stato ed è un grande paroliere della musica italiana. 76enne, ma con quell’aria sempre sbarazzina e un po’ svampita. Nella sua vita ha saputo combattere contro un grave male, dimostrando grande forza.

La carriera di Cristiano Malgioglio

Autore di molti testi, realizza alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi, oltre a molti altri.

Una carriera da cantautore, che negli anni ha virato sull’intrattenimento. Sia come concorrente, che opinionista e giurato in diversi programmi, tra reality e talent show. Dal 17 settembre è impegnato a coprire il ruolo di terzo giudice, in sostituzione di Vincenzo Salemme, a Tale e Quale Show.

La battaglia di Cristiano Malgioglio

Per carattere e per caratteristiche del personaggio creato negli anni, Cristiano Malgioglio non ha mai fatto della riservatezza uno dei suoi punti peculiari. Per questo non ha difficoltà a parlare della sua vita privata. Anche quando di mezzo ci sono seri problemi di salute.

E allora, nel corso di un’intervista, non ha avuto alcun problema a raccontare della scoperta di essere malato. Nel corso di una banale visita di controllo e di routine, il celebre personaggio televisivo ha scoperto di avere un tumore. Un melanoma, per la precisione. Ma Cristiano non si è scoraggiato, ha iniziato le terapie, che hanno risposto bene.

Oggi è in prima linea per sostenere e sollecitare la prevenzione: “Se queste forme di melanoma sono prese all’inizio puoi vivere felice e contento” dice il paroliere. E noi siamo felici e fieri della sua forza d’animo.