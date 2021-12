Hai due euro in tasca? Occhio, potresti essere stato “truffato” | Come capire se è falsa

La nostra vita quotidiana è caratterizzata da consumi e risparmi che si traducono sulla nostra necessità dovuta ai soldi. Ed in tal senso, mai abbassare la guardia.

L’uomo, ormai da tantissimi anni, si guadagna da vivere e gode di vari benefici, servizi e lussi grazie ai soldi. Esistono vari tipi di monete e contanti in tutto il mondo, ma in ogni caso tutti noi otteniamo profitto ogni giorno, cercando di migliorare principalmente le nostre vite.

Occhio, però, perché non sempre quello che ci capita in mano è legittimo e, soprattutto, ci mette in totale situazione di sicurezza. Certo, i nostri soldi ce li siamo guadagnati, ma come facciamo ad essere sicuri che non teniamo in mano qualcosa di falso?

POTREBBE INTERESSARTI>>> La banconota da 1000 lire che costa 3000 euro su ebay | Truffa o realtà?

Ecco perché diviene importantissimo, al giorno d’oggi, riconoscere monete e contanti che possediamo. Per fortuna gli euro sono facilmente riconoscibili, anche se chi è in grado di renderli falsi c’è eccome.

Monete false: come scovare quelle da due euro

Vendere e comprare. Le due azioni che più frequentemente adottiamo, soprattutto dal punto di vista economico. Ma non è sempre così semplice, soprattutto quando i soldi vengono falsificati. In questo periodo in particolare, ad esempio, girano moltissimo alcune monete da due euro false.

Ma come si fa a riconoscerle? Innanzitutto, è importante cercare di comparare la moneta originale a quella sospetta. Magari prendendole e toccando entrambe le loro “facce” con le dita; in questo modo si potrà sentire il rilievo della mappa d’Europa, che varia da nazione a nazione. Se non vale per entrambe, allora una delle due è falsa.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Questa moneta da un euro ne vale 70mila e potreste averla anche voi nel portafogli | come riconoscerla

Poi, può rivelarsi importante prendere una lente di ingrandimento ed analizzare il bordo della moneta. Dovrebbe essere presente una fresatura dei bordi rialzati e, a seconda della nazione, varia la scritta – che può essere formato lettere o simbolo. Le monete false non riescono a riprodurre ciò, così come i puntini della mappa dell’Unione Europea.

Si può scoprire se una moneta è lontana da essere originale anche con una calamita; sia le monete da uno che da due euro, infatti, sono bimetalliche con la parte interna magnetica e quella esterna tutto al contrario. Se la calamita non si attacca, la moneta, pure in questo caso, è falsa.