La banconota da 5 euro che vale come una macchina | Come riconoscerla

È utilizzata a partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 e ad oggi è in circolazione in 25 paesi. Attenzione ai pezzi rari!

La banconota da 5 euro è una dei sette tagli di banconota in euro e, tra tutte, quella con il valore più basso. Questo in termini generali. Perché quella che abbiamo trovato in vendita su Ebay è invece molto preziosa. Perché? Il motivo risiede nel fatto che ha alcuni difetti. E, allora, controllate subito se anche voi ne siete in possesso!

La banconota da 5 euro

È utilizzata a partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 e ad oggi è in circolazione in 25 paesi: 23 appartenenti all’eurozona (19 membri e 4 microstati convenzionati all’uso dell’euro) che utilizzano l’euro come moneta unica e 2 che utilizzano l’euro in maniera unilaterale (Montenegro e Kosovo) . Questa banconota è utilizzata dunque da 337 milioni di cittadini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La banconota da 5 Euro che vale un weekend a 5 stelle: se ce l’hai passerai un ottimo Natale

Anche in termini dimensionali, la banconota da 5 euro è la più piccola tra le banconote in euro. Sul dritto è rappresentato un arco mentre sul verso un ponte, entrambi relativi all’architettura classica. Ma basta con i termini generali. Parliamo della preziosa banconota che abbiamo trovato su Ebay.

La banconota in vendita su Ebay

La banconota possiede molte caratteristiche di sicurezza (come, ad esempio, l’uso della filigrana, degli elementi stampati in rilievo, degli ologrammi e delle micro-stampe) che permettono di riconoscere con facilità l’autenticità della banconota.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Come acquistare una villa di lusso con una sola banconota da 500 euro | Tutto possibile grazie a eBay

In realtà sono più banconote, come si evince dalle foto che vi mostriamo a corredo di questo articolo. Lo capiamo dal numero di serie che è diverso. La scheda di Ebay non ci dice molto sulla rarità di questi pezzi da 5 euro. Ma il venditore si mostra molto sicuro e si prende la responsabilità di quanto affermato. Dobbiamo quindi credergli sulla parola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Come comprare una villa di lusso con una singola banconota da 500 euro | Incredibile ma vero

E, se decidiamo di farlo, spendere 3mila e 500 euro per queste banconote da 5 euro.