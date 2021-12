Laura Chiatti, combatte contro la sua malattia invalidante | “Pensavo di averla sconfitta, invece…”

Si potrebbe pensare che la talentuosa e affascinante attrice Laura Chiatti sia una privilegiata e che la vita nulla le abbia negato. In realtà combatte da anni con una subdola malattia.

Laura Chiatti, attrice di film come Baarìa, di Giuseppe Tornatore, Io, loro e Lara di Carlo Verdone, Somewhere di Sofia Coppola, Manuale d’amore 3 di Giovanni Veronesi, solo per citarne alcuni, è una talentuosa è splendida attrice nata a Castiglione del Lago nel 1982.

Gli esordi

Il suo sogno era cantare, per questo partecipò giovanissima al Karaoke, il mitico programma itinerante di Fiorello in versione codino.

Non passa molto tempo prima di comparire sugli schermi. Prima in televisione nella soap Un posto al sole e poi al cinema. Ha girato film con i maggiori registi della sua generazione, italiani e non.

Per il suo allure ha fatto anche qualche incursione nella moda, che interpreta con eleganza ed allegria.

Gli amori

Una donna che ha le stesse misure della Venere di Milo non poteva restare a lungo da sola.

Le si riconoscono relazioni con con il collega Silvio Muccino, con il modello e attore Francesco Arca e con il cestista Davide Lamma.

Nel 2014 conosce Marco Bocci. È il classico colpo di fulmine, dopo due mesi sono sposati. Oggi sono genitori di due figli, Enea e Pablo.

Di recente i fan hanno tremato per una loro possibile crisi, sospetto nato dal fatto che i due non si sono scambiati auguri social per il loro matrimonio….

La malattia

Laura Chiatti aveva sofferto in passato per ansia eccessiva e attacchi di panico. Si era affidata ad uno specialista e grazie alla psicoterapia ne era venuta fuori.

Gli ultimi tempi, densi di incognite e problemi per tutti ha inciso sulla psiche dell’attrice. In più la sua mamma e il marito hanno avuto problemi di salute, che, seppur superati, non hanno giovato alla sua serenità.

Gli attacchi di panico sono tornati e, per gestirli, anche per il bene dei suoi bambini, Laura ha deciso di intraprendere nuovamente un percorso terapeutico.

L’importante è farsi aiutare, le donne pensano di poter fare tutto, ma il carico di responsabilità può essere devastante.

L’invito dell’attrice è di non vergognarsene.