Nadia Toffa, la struggente confessione della madre: “Ha lottato con due mali contemporaneamente”

Due anni fa la tragedia di Nadia Toffa, che ha lasciato un vuoto incolmabile a tantissime persone. La confessione di sua madre testimoniano la grandezza dell’ex conduttrice televisiva.

Nadia Toffa è stata, per chi l’ha conosciuta ed apprezzata anche solo dalla propria televisione, una compagna di avventure molto speciale. Nata a Brescia il 10 giugno 1979 e morta proprio nella sua città natale nel 2019, è conosciuta soprattutto per aver svolto il ruolo di inviata e conduttrice televisiva a Le iene.

Ha avuto una carriera fantastica iniziata a soli 23 anni su Telesanterno, emittente dell’Emilia-Romagna. In seguito lavorò per quattro anni per Retebrescia, Nel 2009 divenne inviata de Le iene registrando numerosi servizi, programma che ha condotto per la prima volta al fianco di Pif e Geppi Cucciari.

Il 2 dicembre 2017, iniziò il suo calvario; ebbe infatti un malore dovuto ad un tumore al cervello. Apparentemente battuto, il grave male non se n’è mai andato dal corpo di Nadia, tanto che nel 2019 il suo stato di salute si aggravò portandola velocemente alla morte.

Ancora oggi viene omaggiata per il suo lavoro e per la sua personalità che l’ha resa indimenticata ed indimenticabile agli occhi di tantissime persone. Soprattutto per Margherita, sua madre, che nel dicembre 2019 tornò a parlarne, a pochi mesi dal drammatico addio alla sua amata figlia.

Nadia Toffa mai dimenticata: il messaggio di sua madre

Nadia Toffa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di persone. Amici, addetti ai lavori, appassionati. In tantissimi continuano a portarla nel cuore, in molti ancora non si sono dimenticati di lei; speciale e mai arrendevole fino all’ultimo, nonostante il grave male che l’ha colpita negli ultimi anni della sua splendida vita.

A Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci, anche mamma Margherita, in una puntata nel 2019, ci ha tenuto a sottolinearlo. Lei che da poco aveva presentato una fondazione che porta il nome della figlia. Le due avevano un legame stretto, unico ed indelebile. Margherita ci tenne a ripetere con quanta forza e umanità Nadia ha combattuto.

Appena era stato scovato il cancro a Nadia, comunque, gli erano state date buone speranza di sopravvivere ad una malattia che, spesso, non fa sconti di nessun tipo. L’ex conduttrice, negli anni, è stata operata cinque volte ed ha avuto un altro problema di salute aggiuntivo, la meningite. Ma sembrava aver superato tutto fino al triste epilogo del 2019.

Negli ultimi istanti di vita, comunque, la madre ha voluto rassicurarla lasciandola definitivamente andare. Una storia piena di dolore ma che, ancora una volta, ci insegna la lezione più importante di tutte: non c’è un singolo motivo per smettere di combattere, qualunque sia il nostro ostacolo.