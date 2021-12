Renzo Arbore, una perdita lo ha segnato per sempre | Il dolore inaspettato

Renzo Arbore è certamente uno dei personaggi più versatili della nostra Tv, apprezzato anche per la capacità di sdrammatizzare, ma porta dentro di sè un dolore difficile da dimenticare.

La vita privata dei personaggi famosi finisce inevitabilmente sotto le luci dei riflettori e può essere oggetto di pettegolezzi difficili da arginare. Fortunatamente la situazione era più gesitible fino a a qualche anno fa, quando i social non erano parte integrante della nostra quotidianltà.

Tra i Vip noti per la loro fama di latin lover possiamo certamente annoverare Renzo Arbore, che può vantare relazioni con colleghe particolarmente conosciute. E’ il caso di Viviana Brosio, Gabriella Ferri e Mariangela Melato. Ma è soprattutto una la relazione che viene ricordata ancora oggi nonostante sia finita da tempo, quella con Mara Venier.

Renzo Arbore e la love story con Mara Venier: un dolore li ha segnati

L’addio tra Renzo Arbore e Mara Venier non è stato del tutto indolore ed è solo successivamente che i due sono riusciti a instaurare un rapporto di amicizia. Non è un caso che lo showman intervenga saltuariamente come ospite a “Domenica In”.

Anche una persona riservata come l’artista pugliese non ha alcun timore nell’ammettere di non avere del tutto dimenticato una tragedia che lo ha segnato. La “signora della domenica” era infatti in attesa di un bambino da lui, ma lo ha perso poco dopo essere venuta a conoscenza della gravidanza. Entrambi faticano ancora adesso a parlarne: “C’è stata una gravidanza interrotta molto avanzata. Insomma è stato un grande dolore per tutti e due. Naturalmente oggi c’è un rapporto di affetto enorme e di stima però Renzo è un po’ resistente a vedermi” – aveva raccontato lei al ‘Maurizio Costanzo Show’.

Lui, invece, fatica ancora adesso a parlarne, ma quell’episodio a contribuito alla fine della loro relazione.