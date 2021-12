Elisabetta Gregoraci, sapete quanto guadagna? Cifre da perdere la testa

E’ stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico

Più il tempo passa, più Elisabetta Gregoraci incanta per la sua bellezza e per il suo fisico statuario. Inutile negarlo, la bellezza, nel mondo della televisione, aiuta moltissimo. Ed Elisabetta è riuscita a valorizzare al massimo le sue peculiarità e i suoi punti di forza. E adesso, all’apice della popolarità, il suo cachet è assolutamente invidiabile. Così come gli altri suoi ricavi.

Vita e carriera di Elisabetta Gregoraci

La 41enne showgirl calabrese ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 19997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche alcune interpretazioni cinematografiche e attualmente è sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico.

In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci?

Dalla sua Soverato, ne ha fatta di strada. Senza mai dimenticare le proprie origini calabresi. Un paio di anni fa ha anche recitato nel film “Aspromonte – la terra degli ultimi”, di Mimmo Calopresti. Ma lei sicuramente non è tra gli ultimi. La vita con Briatore e il suo talento nel mondo dello spettacolo hanno fatto schizzare i suoi ricavi.

Dopo la separazione consensuale dal noto manager, la showgirl riceverebbe infatti un assegno mensile di circa 8mila euro. Cifra più che dignitosa per vivere benissimo. Ma non è tutto. Perché nonostante la fine della relazione, avrebbe ancora alcune quote nei locali dell’ex marito: dal Billionaire al Twiga. Peraltro, lo stesso Briatore avrebbe a proprio carico, le abitazioni, non proprio spartane, di Montecarlo e Roma, dove Elisabetta vive, dividendosi, insieme al figlio Nathan Falco.

Come sappiamo, Elisabetta ha alternato film e conduzioni con la partecipazione ai reality. In varia veste. Partecipazioni molto redditizie. Per la sola edizione del Grande Fratello Vip 5, infatti, la bella Elisabetta avrebbe ricevuto ben 20mila euro a settimana.