Enrico Brignano, la sua preoccupazione per i numerosi interventi chirurgici della compagna Flora

Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Enrico Brignano. Come sappiamo, la pandemia da Covid-19 ha colpito duramente il settore dello spettacolo e degli spettacoli dal vivo. Per di più, il noto comico ha dovuto anche assistere la moglie Flora Canto, che non ha attraversato un periodo felicissimo.

La carriera di Enrico Brignano

Esponente di spicco della comicità romana. Quel modo di far ridere dei grandi maestri: da Alberto Sordi a Gigi Proietti. Passando per Nino Manfredi. Proprio accanto a Gigi Proietti ha recitato ne “Il maresciallo Rocca”. Ma lo ricordiamo anche nella fortunata fiction “Un medico in famiglia”.

Nella sua carriera, sia la televisione, sia il cinema, sia l’intrattenimento. Sul grande schermo, ruoli in “South Kensington”, “Un’estate ai Caraibi” e i due film di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchi” e “Poveri ma ricchissimi”. Showman anche in tv con “La sai l’ultima?” e “Macao”. Nel biennio 2011-2012 è stato anche tra gli inviati de “Le Iene”.

Il periodo difficile

Fiction, programmi televisivi, cinema. Enrico Brignano è uno dei volti più noti della comicità italiana. Con il suo accento romano fa ridere e intrattiene gli spettatori. Il suo grande appeal verso il pubblico lo porta anche a girare molto per l’Italia, con gli spettacoli e il suo repertorio. Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici, con la pandemia da Covid-19 che ancora morde.

Ma non solo. Enrico Brignano è dovuto rimanere anche al fianco della compagna, Flora Canto. Con cui in passato spesso ha anche duettato sul palco. Nella prima metà del 2021, infatti, Flora ha subito alcuni interventi chirurgici di appendice, ernia e colecisti.

Per questo, Enrico, da compagno amorevole qual è, l’ha dovuta supportare nel decorso post operatorio. Probabilmente trascurando anche qualcosa sotto il profilo lavorativo. Ma, si sa, la vita è fatta di priorità. E per Enrico certamente la priorità era ed è Flora. Che adesso, fortunatamente, sta molto meglio.

Non resta che augurare ai due un 2022 migliore, anche con il piccolo Niccolò, frutto del loro amore.