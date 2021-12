Flavio Briatore, per lui un Natale in pantaloncini ed infradito | In Kenya con Nathan Falco

Mentre noi siamo qui a patire il freddo e difenderci dal Covid-19, guardate cosa combina il popolare manager

Negli ultimi giorni lo abbiamo visto in posa davanti ai locali di quella che diventerà la sua nuova attività a Roma. Ma anche insieme a Elisabetta Gregoraci, in quella che è sembrata una riunione di famiglia inaspettata. Giorni di festa intensi e social per Flavio Briatore. Oggi lo vediamo in altra veste. Senza cappotto, guanti o indumenti pesanti. Proprio prima di darsi a uno sport molto particolare.

Flavio Briatore: vita e carriera

E’ conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

A lui si deve, di fatto, il lancio sui circuiti di Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Flavio Briatore nella propria vita ha amato donne bellissime e da loro è stato contraccambiato. Da Naomi Campbell ad Heidi Klum. Ma, soprattutto, Elisabetta Gregoraci.

Insieme a Nathan Falco in Kenya

Proprio con la Gregoraci ha avuto un figlio, Nathan Falco. Negli scatti di questi giorni c’era anche lui. Tanto in via Veneto a Roma, dove sorgerà il locale Crazy Pizza, quanto nelle immagini della reunion di famiglia, proprio con Elisabetta Gregoraci.

Ma Flavio Briatore ha deciso di passare il Natale al caldo. E, infatti, in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram, il popolare manager si localizza in Kenya. Pantaloncini e maglietta, in spiaggia, presso il Billionaire Resort di Malindi. Insieme al piccolo Nathan Falco.

Mentre noi siamo qui a patire il freddo e difenderci dal Covid-19, i due, al caldo, si apprestano a iniziare a giocare a bocce. Non c’è che dire, Flavio Briatore con la bella vita ci ha sempre saputo fare.