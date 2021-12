Loredana Lecciso, spuntano foto compromettenti | Chi è quest’uomo misterioso insieme a lei?

Non solo Al Bano e l’imprenditore Fabio Cazzato nella vita della bella bionda. C’è un altro uomo molto importante

Famosa soprattutto per la sua relazione con il celebre cantante Al Bano. Loredana Lecciso è un personaggio televisivo con una presenza assai ricorrente sui nostri schermi. Questo iper presenzialismo le ha anche causato alcuni problemi con l’Ordine dei Giornalisti, a cui era iscritta, fino alla radiazione ufficialmente per il mancato pagamento delle quote.

Vita e carriera di Loredana Lecciso

Diverse le sue partecipazioni a trasmissioni televisive di grande successo. Da “La Fattoria” a “Domenica In”, ma anche “Striscia la notizia” e “Buona domenica”. Piuttosto intenso il rapporto con Barbara D’Urso, infatti è ospite fisso di “Domenica live”.

Un successo nato nelle piccole emittenti pugliesi, ma, ovviamente dovuto anche e soprattutto alla relazione con Al Bano Carrisi. Per anni in coppia con Romina Power, da tempo il cantante di Cellino San Marco è legato alla bionda showgirl. Da Al Bano ha avuto due figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano junior, detto Bido, nato nel 2002.

Oggi 49enne, soprattutto negli scorsi anni ha colpito per la sua appariscenza. Ovviamente, in tanti hanno fatto notare anche la differenza di età con Al Bano, oggi 78enne. Questa è stata solo una delle tante critiche cui è stata sottoposta negli anni Loredana Lecciso.

L’uomo misterioso

Al Bano non è stato il primo uomo davvero importante per Loredana Lecciso, oggi 49enne. In passato, la bionda salentina ha avuto almeno un’altra relazione molto importante. Siamo tra il 1993 e il 1996. Loredana è giovanissima e bellissima. Lavora per le emittenti pugliesi e conosce Fabio Cazzato. La famiglia di Cazzato, infatti, è proprietaria dell’emittente televisiva di Lecce Canale 8. I due si conobbero proprio nel periodo in cui Loredana Lecciso lavorava per Canale 8.

C’è un altro uomo importante nella vita di Loredana. Lo abbiamo visto in alcune immagini che vi proponiamo.

Ma non si tratta di un amore. O, meglio, si tratta di un altro tipo di amore. Forse ancora più importante. Quest’uomo misterioso, infatti, altri non è se non il fratello. Non ha nulla a che fare con televisione e mondo dello spettacolo. E’ un medico, apprezzato chirurgo plastico.

E, questa volta, non c’è polemica che tenga.