Lory Del Santo, l’evento più drammatico della sua vita | “Gli uomini purtroppo sono molto maiali..”

La show girl Lory Del Santo spiazza tutti e racconta la sua terribile esperienza in quel di Londra, dove ha incontrato un uomo che l’ha traumatizzata. Vediamo cosa gli è successo.

Loredana Del Santo, nata a Povegliano Veronese il 28 Settembre 1958, è un’attrice e conduttrice italiana, nonché show girl e regista del grande panorama dello spettacolo italiano. Esordisce in giovane età come valletta del Festivalbar 1975, e negli anni successivi si appassiona al cinema ed alla fotografia.

Solo 5 anni più tardi prende parte a Miss Universo, dando alla sua carriera di modella una scossa non indifferente, per poi partecipare al programma “Tagli, ritagli e frattaglie” nell’anno successivo.

Interpreta ruoli particolare come la sexy-archivista un pò svampita nel programma condotto da Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo, scherzando sul fatto che gli uomini di cultura non hanno pensieri sessuali. Arriva quindi a ricoprire il ruolo della “bigliettaia” nel programma “Drive In”. Ruolo che la porterà poi a collaborare nel grande schermo al fianco di attori come Jerry Calà e Walter Chiari.

Nel 2005 torna alla ribalta partecipando a “L’Isola dei Famosi”, vincendo la terza edizione, e solo 4 anni più tardi partecipa alla quarta edizione de “La Fattoria”.

La rivelazione di violenza di Lory Del Santo

La show girl più desiderata degli anni ’80, ha raccontato durante un’ intervista la sua drammatica esperienza con l’amico di una sua grande amica, conosciuto solo la notte prima.

Dopo la perdita di suo figlio, l’attrice ha rivelato di aver passato un periodo molto difficile, ed il dolore più grande proviene proprio dai suoi più lontani ricordi. Infatti spiega che in giovane età si è recata in Gran Bretagna da una sua amica, dove ha conosciuto in un’ uscita occasionale, un amico della sua amica, che però si è rivelato uno dei più grandi errori della sua vita.

“Una sera a Londra ho incontrato l’amico di una mia amica, l’avevo conosciuto la sera precedente, lasciamo perdere. E’ andata a finire male, è stata una delle cose più drammatiche della mia vita. Gli uomini purtroppo sono molto maiali e un pò violenti talvolta.”

Così la show girl lascia tutti senza parole durante l’intervista, spiegando il fatto che gli ha cambiato la vita, continuando: “Non mi ha fatto uscire dalla stanza per tutta la notte”. Con questa piccola dichiarazione la modella lascia trasparire alcuni dei momenti che hanno reso quella terribile esperienza indimenticabile.

Oggi dopo qualche anno passato a cercare di dimenticare l’accaduto l’attrice ha dato un nuovo senso alla sua vita grazie anche all’incontro con Marco Cuculo