Maria De Filippi, avete mai visto la sua casa? Svelati i dettagli grazie ad un’intervista

Tutti noi conosciamo la grandissima conduttrice Maria De Filippi, ma non molti di voi hanno mai visto la sua dimora romana. Ecco la casa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Maria De Filippi, nata a Milano il 5 Dicembre 1961, è una conduttrice, nonché produttrice italiana conosciuta per aver condotto e prodotto alcuni dei programmi più longevi della televisione italiana come “Amici”, “Uomini e Donne” e “C’è posta per te”.

Dopo aver concluso gli studi superiori si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, laureandosi con il massimo dei voti, per poi specializzarsi in Scienze Politiche ed intraprendere la carriera in Magistratura.

Negli anni successivi lavora come redattrice di relazioni, per poi collaborare con l’Istituto per la Ricerca Sociale, e finire in uno studio legale ad occuparsi dei problemi di una società di videocassette.

Durante un convegno sulla pirateria musicale nel 1989, incontra l’uomo che gli avrebbe cambiato per sempre la vita, Maurizio Costanzo. Inizia quindi a collaborare con lui e nel 1990 si fidanzano, mettendo fine al matrimonio con Marta Flavi, seconda moglie di Maurizio Costanzo.

Nel 1992 debutta ufficialmente sul piccolo schermo, nella conduzione di “Amici”, il primo programma che l’ha portata alla fama.

La casa di Maria De Filippi

Come abbiamo detto in precedenza, la nostra amata conduttrice Maria De Filippi, vive in una dimora che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato.

Situata in uno dei quartieri più rinomati della capitale, i Parioli, la “umile” casa della coppia più famosa della televisione non è mai stata immortalata dalle telecamere, ma grazie al programma di Fabio Fazio che li ha intervistati, oggi abbiamo un’idea ben precisa dell’arredamento presente.

Proprio durante l’intervista a “Che tempo che fa”, abbiamo notato l’incredibile classe con il quale è stata arredata il loro nido personale, e seguendo la conduttrice all’interno della casa possiamo vedere pavimenti in marmo e parquet, quadri a volontà ed un tappeto persiano lungo tutto il corridoio.

Il tutto viene poi accompagnato da soprammobili d’argento e un grande uso del bianco e del cristallo che donano lucentezza al loro lussuoso appartamento.