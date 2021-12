Michelle Hunziker, denunciata da un’associazione svizzero-tedesca | Tutta colpa di un hashtag

La pubblicità, dice un vecchio detto, è il motore del commercio, e perché non sfruttare un Vip come testimonial? A volte, però, questa scelta può rivelarsi un’arma a doppio taglio per la persona prescelta. Ne sa qualcosa Michelle Hunziker.

Sono sempre più numerosi i casi di aziende che decidono di avvalersi del contributo di un personaggio famoso per una campagna pubblicitaria. Sapere che un prodotto può essere apprezzato da un idolo o da una persona che ammiriamo in modo particolare può essere infatti un incentivo all’acquisto non da poco. Ed è per questo che i casi di questo tipo sono ormai sempre più numerosi.

A volte sono proprio i diretti interessati a doversi districare tra una proposta e l’altra, al punto tale da dover scegliere a quale società prestare il proprio volto. Ne sa qualcosa anche Michelle Hunziker, da tempo considerata uno dei Vip in grado di infondere tranquillità al pubblico proprio per il suo sorriso inconfondibile.

Michelle Hunziker e i problemi generati da una pubblicità: l’intoppo che non ci voleva

A volte anche quello che può essere un lavoro redditizio come una campagna pubblicitaria può non andare come ci si sarebbe aspettati. Ne sa qualcosa Michelle Hunziker, che non può gioire del tutto in seguito al successo ottenuto dalla nuova edizione di “All Together Now”.

La conduttrice svizzera, infatti, utilizza spesso, al pari di molti colleghi, il suo profilo Instagram per fare pubblicità. Questa pratica, nonostante sia particolarmente diffusa, deve essere però effettuata secondo regole ben precise. Se questo non accade, si può inevitabilmente andare incontro a conseguenze tutt’altro buone.

Ogni post deve infatti comprendere l’hashtag #adv proprio per identificare lo scopo per cui viene realizzato. Secondo quanto rilevato dalla SKS, l’associazione svizzero-tedesca di protezione dei consumatori, la showgirl si sarebbe però “dimenticata” questo dettaglio ed è stata così denunciata per pubblicità occulta. Una situazione che però non riguarda solo lei, ma anche altre stelle sue connazionali, quali Roger Federer, Xenia Tchoumitcheva e la snowboarder Iouri Podladtchikov e Jolanda Neff.

Almeno per ora non si sa se questo modo di agire finirà per avere anche ripercussioni sul piano legale per lei e gli altri coinvolti, ma certamente resta una circostanza tutt’altro che piacevole.