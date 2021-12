Wanda Nara, il padre Andres fa una rivelazione scioccante: “Maxi Lopez meglio di Icardi…”

Il padre di Wanda Nara, Andres, ha parlato del suo rapporto con Mauro Icardi rivelando di preferire Maxi Lopez.

La vicenda tra Mauro Icardi e Wanda Nara, con il tradimento del calciatore con la bella China Suarez che ha fatto scalpore, ha incendiato le pagine del gossip per diversi mesi. La telenovela, recentemente, si è arricchita con un nuovo e incredibile retroscena; con la rivelazione di un ipotetico incantesimo fatto dalla modella argentina per conquistare il cuore dell’attaccante del PSG. Tra Maurito e Wanda, che sono stati a un passo dal mettere nero su bianco il loro divorzio, è ora tornato il sereno come dimostrano anche i tanti post su Instagram in cui appaiono più innamorati che mai.

Leggi anche >>> Nara-Icardi, nuova rivelazione sul triangolo amoroso: “tutta colpa dell’Agua de Tanga”

Tra le voci di una possibile complicità del marito di Zaira Nara, sorella di Wanda, nel tradimento di Icardi, sono sempre rimasti lontano dai riflettori i genitori della bionda argentina. Recentemente, però, si è esposto il padre Andres, in una intervista a La Nacion, dove ha parlato del suo rapporto con l’ex capitano dell’Inter e di quanto accaduto nei mesi scorsi.

Il padre di Wanda Nara snobba Icardi

Prima di entrare nel merito di quanto accaduto tra la figlia e il marito, Andres Nara ha parlato del rapporto che ha con Mauro Icardi e delle differenze rispetto a quello che aveva con Maxi Lopez, suo ex genero: “Con Mauro non ho un rapporto sciolto, a differenza di quello che avevo con Maxi. Io e lui eravamo molto complici e avevamo idee molto simili. Andavamo a correre con le macchine, saremmo rimasti a giocare alla PlayStation fino alle cinque del mattino. Quando Wanda ha iniziato a frequentare Icardi, pensavo che tra i due non avrebbe funzionato. Lui ero molto piccolo, lei aveva già tre figli. Eppure sono sempre stati bravi, fino a quello che è successo di recente…”.

Leggi anche >>> La confessione di Icardi: “Sposato troppo presto, ho commesso un errore…”

Sul (quasi) tradimenti di Icardi a Wanda Nara, Andres ha deciso di prendere le distanze da quanto accaduto e di essere il più prudente possibile per evitare fraintendimenti e ulteriori discussioni: “Dopo quanto successo recentemente con Mauro sono stato il più prudente possibile, ho cercato di essere cauto con le parole e di gettare benzina sul fuoco nonostante non fossi d’accordo su molte cose. Ma non volevo fare qualcosa che potesse far del male a Wanda. Difficile commentare quanto successo. Diciamo che la sostengo sempre”.