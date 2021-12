WhatsApp, quando i suoi dati riempiono la memoria | Un trucco per risolvere il problema

Spesso la memoria del nostro smartphone viene riempita da dati e media di WhatsApp, ecco risolvere questo problema e liberare spazio.

Al giorno d’oggi avere sempre memoria disponibile sul nostro smartphone è diventata una priorità per non avere mai problemi nel caso in cui si dovesse scattare una foto o fare un video senza dover preoccuparsi dello spazio disponibile. E con i cellulari di ultima generazione, che spesso non hanno a disposizione una memoria espandibile tramite una scheda SD, è sempre più importante tenere sotto controllo i gigabyte a disposizione. E una delle applicazioni che spesso mette in crisi lo spazio d’archiviazione del nostro cellulare è WhatsApp.

L’app più usata per la messaggistica istantanea è infatti anche una di quelle che occupa più memoria all’interno del nostro smartphone tra chat, foto, video e audio. Esiste però un modo per evitare il proliferare di questa media nella nostra galleria immagini così da far respirare anche il nostro archivio digitale.

WhatsApp, ecco come liberare spazio occupato dall’applicazione

Sono sempre più i media che, giorno dopo giorno, accumuliamo a causa di WhatsApp ma a questo problema c’è una soluzione. Innanzitutto bisognerà scorrere tutte le chat ed eliminare le più vecchie e meno utilizzate, ovvero quelle con persone con cui non parliamo abitualmente o che non ci interessano. Ma la modifica principale andrà fatta nelle impostazioni dell’applicazione.

È infatti importante, se non quasi fondamentale per la vita della memoria del nostro smartphone, disattivare il salvataggio automatico di foto e video che ci vengono inviati. In questo modo decideremo noi quali sono i media da salvare e non ci ritroveremo la galleria, e soprattutto lo spazio di archiviazione, pieno di elementi inutili. Ma vediamo nel dettaglio come disattivare questa funzione. Prima di tutto bisogna aprire WhatsApp, cliccare su Impostazioni, poi su Spazio e Dati e infine spuntare “download automatico media”. E il gioco è fatto, la vostra memoria potrà finalmente respirare.