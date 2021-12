Barbara d’Urso, avete mai visto la sorella? Meno nota ma combattiva quanto lei

Daniela è la sorella di Barbara d’Urso. Un volto meno noto al grande pubblico ma non per questo meno dotato di personalità. Ecco il suo ultimo scontro social.

Barbara d’Urso è la conosciutissima conduttrice che da molti anni ospita nel suo salotto, vip, politici, personaggi dello spettacolo, imprenditori, influencer. E ne rivela il lato più umano. La sua trasmissione fa da contraltare a quella di Bruno Vespa, e produce spesso terremoti comunicativi e politici. Ma sempre con stile e grazia.

Tanto ammirata, quanto riservata sulla sua vita privata, Barbara d’Urso non ama apparire in proprio e preferisce illuminare con la sua luce i volti che il pubblico ama conoscere. Ecco perché poco si sa della sua famiglia. Sua sorella Daniela è però recentemente venuta a galla nelle cronache grazie allo scontro con Pietro delle Piane.

L’attore (non famosissimo in verità) è più noto per essere il compagno di Antonella Elia e, per ragioni meglio conosciute a lui, ha deciso di animare la sua presenza a Live non è la d’Urso con una dichiarazione urticante, che ha creato un’autentica tempesta.

L’uomo ha deciso di entrare, senza peraltro esserne richiesto, nella vita personale di Daniela d’Urso, rivelando dettagli che hanno fatto infuriare la sorella di Barbara. Ha sostenuto infatti che Daniela approfittava dell’assenza di Barbara per organizzare feste in casa sua. Feste a cui l’attore partecipava, divertendosi molto.

Daniela non è restata in silenzio. È balzata alla tastiera e ha prontamente replicato su Instagram. “La diffamazione è un reato”. Per far comprendere la serietà delle sue intenzioni di adire le vie legali per fare giustizia dell’imprudente Piero della Piane, Daniela ha aggiunto: “…e non è uno scherzo”. “Io e Barbara siamo unite più che mai. Tutto il resto è fuffa”: Intimorito dal ruggito social, Piero delle Piane ha prontamente ritrattato, innestando vigorosamente la marcia indietro.

Daniela d’Urso: una donna in carriera e di carattere

Daniela d’Urso è consulente e produttrice di programmi televisivi e non è nuova alle incursioni social, nei dintorni della famosa sorella. “Nei profili social di Barbara ho individuato tra gli hater un’alta percentuale di scartati dalle sue trasmissioni”, oltre ai loro genitori e parenti vari.

Hater che la sanguigna Daniela ama mettere in fuga con i suoi possenti ruggiti, come ha fatto col malcapitato fidanzato di Antonella Elia.