Barbara D’Urso, suo figlio ha preferito un’altra donna a lei: si tratta di una collega molto famosa

Barbara D’Urso è una delle persone più influenti e conosciute in tutta Italia. Della sua vita privata però si è sempre saputo poco o nulla, almeno fino ad ora.

Barbara D’Urso, nata a Napoli il 7 maggio 1957, in carriera ha svolto il ruolo di attrice e conduttrice televisiva. Ha avuto due figli, Giammauro ed Emanuele, dalla relazione con Mauro Berardi. Nel settembre 2002 si è sposata con Michele Carfora con cui ha divorziato nel 2008. Debutta in tv alla fine degli anni ’70.

A partire dagli anni ’80 ha lavorato quasi esclusivamente come attrice sia sul piccolo che sul grande schermo. Negli anni ’90 ha lavorato per alcuni settimanali e mensili, essendo stata iscritta all’albo dei giornalisti.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Barbara D’Urso: sapete quanto guadagna con la tv del dolore? La cifra è imbarazzante



Dal 2003 in poi, però, lavora quasi interamente come conduttrice televisiva facendo da presentatrice a programmi di grande successo come il Grande Fratello. Ha scritto pure diversi libri, ben otto, che la rendono una professionista in tutto e per tutto. Della sua vita privata, comunque, non si sa moltissimo; soprattutto della sua famiglia in tutta la sua interezza, figlio Emanuele compreso.

Barbara D’Urso, chi è il figlio Emanuele

Conosciamo molto bene Barbara D’Urso, una delle showgirl più famose di tutta Italia. Tuttavia, non si può dire lo stesso del suo secondogenito Emanuele. Nato nel 1988, ha 33 anni. Ha avuto alcune relazioni importanti come quella con la modella Andrea Lethoska e la cantante Bianca Atzei, con cui però ormai è finita dato che Bianca sta con l’inviato de Le iene Stefano Corti.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Avete mai visto la sorella di Barbara D’Urso? Sorelle diverse unite da un solo particolare



Di lavoro fa il fotografo e videomaker professionista, professione che gli consente di girare in tutto il mondo. Anche se ultimamente è stato impegnato in un’esperienza professionale molto importante in Italia. E’ infatti tra i produttori del programma Discovering Simo su Real Time, che vede a condurre proprio Simona Ventura; un “duo” spiegato dal fatto che Emanuele fa parte della casa di produzione Addictive Ideas, la solita che ha ideato il programma con protagonista la Ventura.