Fabio Testi, il mistero della giovanissima fidanzata | Sessuologa, violinista o semplice confusione?

Fabio Testi è, indiscutibilmente, uno dei belli del cinema italiano. Non troppi i film memorabili, molte le belle donne della sua vita. A 80 anni si fidanza di nuovo con una giovane sessuologa. Forse. Anzi no.

La bellezza maschile è una materia complicata, non facile da codificare. Non sempre il bello è veramente bello e il brutto è privo di attrattive. Nel sex appeal di un uomo, il carisma, il carattere contano forse più della “bellezza” propriamente detta.

Eppure ci sono dei belli bellissimi, indiscutibilmente e oltraggiosamente belli, che davvero mettono d’accordo tutti (e soprattutto tutte). Robert Redford, Paul Newman, Sean Connery. Di questo olimpo dei superbelli ha sempre fatto parte anche Fabio Testi.

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci, sapete quanto guadagna? Cifre da perdere la testa

Leggi anche -> Flavio Briatore, per lui un Natale in pantaloncini ed infradito | In Kenya con Nathan Falco

A differenza che per i sunnominati, la grande bellezza, nel caso di Testi, non era forse il naturale complemento di un grande talento interpretativo. Moltissime sono le sue pellicole, non altrettanti i film memorabili. Negli ultimi anni Fabio Testi è tornato in auge in un ambiente, quello del reality televisivo, forse a lui più congeniale, con partecipazioni di un qualche successo a L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP.

Leggi anche -> Gianni Sperti non ha fatto coming out | “Mi corteggiano uomini e donne in modo molto hard”

Più memorabili le donne (va da sé, bellissime) della sua vita: Ursula Andress, Charlotte Rampling, Edwige Fenech (che gli ha attribuito un figlio, poi disattribuito dopo ulteriori discussioni e diatribe), Brooke Shields (almeno così si dice). Come spesso succede agli uomini maturi, al crescere della sua età ha cominciato a calare l’età delle sue compagne.

Leggi anche -> Lory Del Santo, l’evento più drammatico della sua vita | “Gli uomini purtroppo sono molto maiali..”

Il suo matrimonio da 73enne con la giovane gallerista Anna Liguori è naufragato quasi subito. Ma oggi Testi, a 80 anni, si è fidanzato con una dottoressa di 30. Una specialista in sessuologia, per la precisione. Sulla storia è nata però una notevole confusione che ha rivelato che Fabio Testi possiede anche un finora insospettato lato comico.

Una visita andata per lunghe. O no?

Con gentlemanship forse rivedibile, l’attore in un primo tempo ha voluto rivelare la dinamica del loro incontro. “Ero andato da lei per una visita di controllo e sono rimasto incuriosito dalla sua specializzazione: la sessuologia” racconta Fabio Testi “E anche lei ha voluto visitare molto di più”.

Successivamente però, l’attore ha smentito tutta la storia, sostenendo che la donna con cui è ritratto nell’intervista che lui stesso ha rilasciato, è in realtà una sua amica violinista, Lisa Agnelli, che lavora nei suoi spettacoli. La sorpresa della donna nello scoprire la sua professione medica dai giornali deve essere stata notevole.

Rapida la retromarcia: “Si sono inventati tutto. E’ una fake news”. A 80 anni l’attore non ha nessuna intenzione di chiudere con la sua carriera di “tombeur de femmes”. L’età comincia solo a renderlo un po’ confuso su chi siano le sue conquiste (?).