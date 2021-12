Federico Fashion Style: c’è una ragione importante per cui non ho mai fatto coming out

Il famoso parrucchiere video influencer ha attirato le attenzioni di tutti a “Ballando sotto le stelle”. E in un colloquio con Milly Carlucci ha finalmente raccontato tutto sulla sua identità sessuale.

Non è fatto per passare inosservato. E non lavora per far passare innosservate voi. Federico Lauri, aka “Federico Fashion Style” è l’incontrastato re della coiffeure, il profeta video del fashion applicato alle forbici, ai riccioli e al colpo di sole. Finiti i tempi di Coppola e dei grandi parrucchieri di charme, la scena ormai è tutta delle sue appariscenti creazioni.

I prezzi dei suoi lavoro hanno talvolta fatto scandalo e almeno in un famoso caso sono finiti in tribunale, per un taglio e colore da 5.900 euro. Un prezzo certamente notevole che Federico ha saputo difendere agevolmente, visto che era chiaramente esposto. Tagliarsi i capelli da lui non è ancora una questione di prima necessità e chi bello vuole apparire un po’ deve soffrire, o quantomeno pagare.

Come molti re del fashion, Federico viene da lontano. Da una provincia che sogna le capitali e le passerelle. E fortissimamente vuole arrivarci.

Lauri è nato ad Anzio, sulla sonnacchiosa costa laziale, nel 1989. Sin da bambino il suo abbigliamento eccentrico, l’amore per le paillettes, le movenze apparentemente effeminate, gli attirano l’attenzione maligna dei compagni. Un’attenzione che non è stata scalfita nemmeno dal suo matrimonio, che molti hanno ritenuto puramente cosmetico.

L’omofobia è un male che è cambiato poco, con tutta l’attenzione pubblica che negli ultimi anni è stata dedicata ai diritti del mondo LGBT. Un impegno che non sempre riesce a fare breccia nelle scuole, nelle stazioni della metropolitana, nei paesi come nella città. Ma che allora, in una cittadina di provincia, era ancora più drammatica, senza freni.

Ma almeno nei media e nello spettacolo, molte cose finalmente sono diverse. E Milly Carlucci, nel corso del suo programma, ha potuto finalmente potuto interrogare Federico Lauri a proposito della sua identità sessuale, o per la precisione della sua omosessualità. Sempre sussurrata ma mai chiaramente ammessa da lui.

Le ragioni del silenzio

“Non ho mai fatto coming out per una ragione molto semplice” ha detto Federico. “Sono eterosessuale. Mi vesto come mi pare e non ho nulla da nascondere”. Federico Lauri ha una figlia, avuta con la fecondazione assistita. “Non c’entra niente, ho avuto problemi miei”. Federico Fashion Style ha tagliato corto anche su questo argomento.

Com’è giusto che sia. Tutto quello che c’era da sapere è stato detto e non c’è motivo per pensare che le cose stiano diversamente.