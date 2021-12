Federico Fashion Style: ecco la maledetta malattia che l’ha reso sterile | Una drammatica confessione

Federico Lauri ha una figlia, ma per averla la sua compagna ha dovuto ricorrere all’inseminazione artificiale. Ecco la terribile malattia che gli impedisce di concepire.

Federico Lauri, detto Federico Fashion Style, ha un look leggero e flamboyant, che da ragazzo gli ha anche attirato l’ostilità dei ragazzi suoi compagni. Ma dietro la maschera frou frou del divo un po’ svanito ed eccessivo, c’è un imprenditore di successo.

Nato ad Anzio, lontano dal mondo del fashion e dello stile, Federico ha sviluppato un desiderio formidabile di affermarsi, di diventare un arbitro di stile, un maestro del look, del taglio e del make up. Ed è questa energia che l’ha lanciato in orbita.

La catena dei suoi negozi “I saloni delle meraviglie” si espande velocemente in tutta Italia, fa parlare di sé e vende “Fashion Style” da star a prezzo adeguato alle aspettative delle dive (o di chi vuole diventarlo). Eppure i saloni sono solo un lato del successo di Federico.

Il suo stile inimitabile ne ha fatto anche un influencer da un milione di follower su Instagram, il primo video influencer nel suo settore. E il successo su Instagram lo ha lanciato come personaggio dello spettacolo a tutto tondo, con la partecipazione a “Ballando sotto le Stelle”.

Proprio durante la trasmissione della Carlucci, la conduttrice ha avuto modo di intervistarlo, a proposito della sua vita intima. E qui Federico ha smentito una volta per tutte le voci sulla sua omosessualità. Facendo un coming out eterosessuale molto coraggioso ed eccentrico nel mondo del fashion. Ha raccontato di non essere assolutamente gay e che il fatto che sua figlia sia stata concepita con la fecondazione assistita è dovuto esclusivamente a suoi problemi di salute. Ma quali sono questi problemi?

Il varicocele: un nemico per il 20% degli uomini.

In giovane età, Federico è stato operato di varicocele. Un problema ai vasi sanguigni che irrorano i testicoli e che si manifesta nel momento della maturazione sessuale. Un nemico nascosto e spesso inconfessato, che Federico ha voluto dichiarare apertamente, senza vergogna.

A causa della sua malattia Federico Lauri non è stato in grado di essere il padre biologico della sua bambina. Ma questo poco importa.

La paternità è la capacità di essere un riferimento di affetto e di sicurezza, sono qualcosa di molto più grande che una questione genetica. E Federico Lauri ha tutta l’intenzione di avere come padre lo stesso successo che ha avuto nel suo lavoro.