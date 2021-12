Gianluca Grignani, troppi problemi: la moglie Francesca si arrende e fa un passo indietro

Piove sul bagnato per il grande cantante, che negli anni ha attraversato tantissime vicissitudini molto problematiche

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato dei suoi problemi con le dipendenze dall’alcol e dalla droga, cocaina, soprattutto. Ma gli ultimi tempi non sono stati assolutamente felici per Gianluca Grignani, sotto ogni punto di vista. Ecco perché.

La carriera di Gianluca Grignani

Sin dal suo esordio, sia per la musica, sia per la poetica dei suoi testi, è considerato uno dei principali esponenti dell’inquietudine generazionale degli anni novanta, guadagnandosi così l’appellativo di poeta maledetto.

Una stella molto, troppo, splendente. Che forse si è bruciata troppo presto. Un successo fulminante, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 per Gianluca Grignani. Ma poi la caduta. Pesante, rovinosa. Ancora oggi, i suoi dischi e le sue canzoni sono ricordate da tutti. L’album “Destinazione Paradiso” ha vinto il Disco di diamante. Mentre “La fabbrica di plastica” e altre raccolte il Disco di platino. Ha venduto complessivamente circa 5 milioni di dischi certificati.

Le sue canzoni hanno fatto sognare e innamorare. Oltre a “Destinazione Paradiso”, certamente meritano una menzione “La mia storia tra le dita”, “Falco a metà”, “Baby Revolution”, “L’aiuola” e “Che ne sarà di noi”.

Il momento buio di Gianluca Grignani

Purtroppo, però, anche tanti guai. Intorno alle 3 di notte del 12 luglio 2014, Gianluca Grignani viene arrestato a Riccione per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto viene convalidato e il 14 luglio Grignani viene processato per direttissima al tribunale di Rimini. Il cantante torna libero con obbligo di firma, in attesa della nuova udienza fissata il 16 settembre, nella quale patteggia un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver risarcito le parti lese.

Oltre ai problemi con le droghe e a quelli con la giustizia, anche la vita privata e sentimentale del grande rocker non è andata a gonfie vele negli ultimi tempi. Forse anche a causa di queste vicissitudini, alla fine la moglie Francesca Dall’Olio, compagna di sempre del cantante, avrebbe deciso di porre fine alla relazione.

Insieme da oltre 17 anni, i due ne hanno passate tante. Hanno avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Ma, secondo una indiscrezione di Dagospia, la coppia, alla fine, si sarebbe allontanata. Non c’è che dire, un pessimo periodo per Gianluca Grignani.