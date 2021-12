Gianni Morandi: come non lo avete mai visto | Esplode la sua rabbia

Guardate un po’ questo video pubblicato su Instagram. Gianni come non lo avete mai visto e sentito: scappa anche una parolaccia!

77enne, Gianni Morandi ha esordito, facendosi conoscere dal grande pubblico, all’inizio degli anni ’60. E la sua carriera è tuttora in corso e in divenire. Ma Gianni si dedica molto anche alla famiglia. Anche se il nipotino lo fa impazzire…

La carriera di Gianni Morandi

Sempre sorridente. Eterno ragazzino, che ha fatto cantare e ballare diverse generazioni di italiani. Ma anche conduttore di programmi di successo. Difficile trovare qualcuno che non ami e apprezzi Gianni Morandi. Recentemente ci ha fatti preoccupare.

È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ha condotto il Festival della canzone italiana per due edizioni: 2011 e 2012. È stato inoltre presidente onorario del Bologna Calcio dal 2010 al 2014.

Tra i suoi più grandi successi, ricordiamo, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, ma anche “Uno su mille”, “Bella signora”, “Banane e lamponi”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e, essendo tutti noi amanti dei motori, non possiamo non menzionare “Andavo a 100 all’ora”.

Nella sua carriera, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo anche l’ideazione e la conduzione di alcuni programmi che hanno fatto record di ascolti in prima serata.

Quel nipotino troppo discolo

Alcuni mesi fa, il grande cantante è rimasto vittima di un incidente nella sua proprietà di campagna, dove stava bruciando alcune sterpaglie. Nel corso di tale operazione ha riportato alcune gravissime ustioni alle mani. Ed è tuttora in fase di recupero, come dimostrano i suoi tanti post sui social. Dove Morandi è molto popolare.

Proprio tramite Instagram, Gianni Morandi ha diffuso un breve video. La colonna sonora è quella di “Andavo a 100 all’ora”. Ci troviamo in un giardino e vediamo qualcuno che si avvicina a discreta velocità a bordo di una moto. Finalmente, arriva vicino all’inquadratura.

Ma è il nipotino di Morandi, a bordo di una moto per adolescenti. E fa arrabbiare il nonno! “Ti ho detto di andare piano!” rimprovera nonno Gianni. E scappa pure una parolaccia. Ma, per questa volta, lo perdoniamo.