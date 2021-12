Karim Capuano, racconta l’incidente che gli ha cambiato la vita | “Ho incontrato Gesù..”

Molti di voi ricorderanno sicuramente il bel corteggiatore di “Uomini e Donne”, Karim Capuano, ma in pochi sanno che dopo il suo incidente automobilistico ha visto in tutti i sensi Gesù. Ecco cosa gli è successo.

Karim Capuano, nato a Barletta il 16 Dicembre 1975, è un attore italiano conosciuto soprattutto per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. Proprio grazie a questa trasmissione viene lanciato nel mondo dello spettacolo, in maniera repentina, divintando anche ospite fisso di “Domenica Inn”

Ha partecipato a programmi come “La Talpa”. Ed ha anche pubblicato un suo primo album come cantante. Torna ad essere ospite fisso in alcuni programmi poi, nel 2004, inizia a condurre il programma estivo “Estate sul Due”.

Quattro anni più tardi viene condannato ad un anno e sei mesi di reclusione con una multa di oltre 2000 euro per aver aggredito il conducente di un taxi a Milano.

Potrebbe interessarti>>>Karim Capuano dal successo alla galera, poi l’incidente e il coma: “Gesù era vicino a me”

L’incidente che gli ha cambiato la vita

Karim Capuano, nel 2011 è stato vittima di uno degli incidenti più brutti e significativi della sua vita, e lo ha raccontato in un’intervista a “Pomeriggio Cinque”.

A seguito del terribile incidente che ha visto coinvolta la sua Smart ed un pullman, il giovane ex tronista si è trovato in un coma irreversibile. Si è svegliato solo dopo ben 4 mesi

Ma un episodio in particolare ha segnato ed è rimasto impresso nella mente di Capuano, ed è stato proprio durante il suo coma, affermando di aver incontrato Gesù.

La rivelazione è stata fatta proprio nell’intervista con la D’Urso, lasciando tutti a bocca aperta ed attirando l’attenzione di tutti i telespettatori.

Debutta quindi nell’intervista così: “Ero con Gesù su una nuvola e lui mi imboccava. Ero in coma irreversibile, l’encefalogramma era piatto. Non c’era attività cerebrale. Non potevo sognare né avere nessun tipo di sensazioni.”

Potrebbe interessarti>>>Karim Capuano: dopo l’incidente automobilistico è in gravi condizioni

Oggi l’ex tronista di “Uomini e Donne” è completamente guarito e si gode ogni singolo momento che la vita gli dona, grazie anche alla sua estrema esperienza molto vicina alla fine.