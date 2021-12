Propoli: dalle api un potente antibiotico ed antivirale naturale a disposizione di tutti

Grazie alle api, disponiamo da sempre di un potente aiuto in caso di attacco da parte di virus e batteri. Scopriamo come utilizzarlo al meglio.

La propoli è una sostanza resinosa che le api staccano dalla corteccia e dalla resina di alcuni alberi.

Questa composto viene poi elaborato dalle api con la saliva, i cui enzimi, in essa contenuti, forniscono alla propoli le proprietà antibatteriche, antivirali ed antimicotiche che la rendono così straordinaria.

I benefici effetti di questa sostanza, il cui colore può variare dal giallo al rosso, dal marrone al nero, sono conosciuti sin dall’antichità.

Gli Egizi la usavano anche nella mummificazione dei corpi, per la sua capacità di preservarli dalla corruzione.

Il nome deriva dal greco e significa “davanti alla città”, perché infatti le api la usano come protezione, a difesa della loro città, l’alveare.

Composizione e proprietà

La propoli è un composto resinoso e ceroso con una consistenza variabile, da vischiosa e collosa, alle basse temperature indurisce fino a diventare vetrosa.

Sebbene si conosca il processo attraverso il quale le api generano la sostanza, la sua composizione non è semplice da definire. Infatti muta a seconda della stagione e della pianta da cui si origina.

In linea di massima, all’interno della propoli si possono identificare: resine, cera, oli essenziali, flavonoidi, polline e vari minerali.

All’interno della propoli i possono identificare fino a 150 molecole diverse.

Grazie a questo mix è in grado di fornire protezione contro le aggressioni batteriche, virali e fungine.

È particolarmente efficace contro il bacillus alvei, l’escherichia coli, il mycobacterium tuberculosis, la salmonella, stafilococchi e streptococchi.

La sua azione è a largo spettro.

Ottimo il suo effetto antivirale nei confronti di adenovirus e virus respiratori, giova agli asmatici, è in grado anche di mitigare l’ipersensibilità del sistema immunitario verso gli allergeni. Efficace nella stimolazione del timo, una ghiandola molto attiva durante la pubertà.

Ha una potente azione antisettica e cicatrizzante della pelle e delle mucose, in presenza di herpes e altre infezioni, anche uro-genitali.

Come si assume

È possibile acquistare questo rimedio naturale in erboristeria in diverse forme: pura, in granuli e sotto forma di tintura madre, oltre che in sciroppo e spray per trattare i mal di gola di diversa origine.

È bene, però, informare il medico nel caso in cui si stiano assumendo altri medicinali a causa delle possibili interazioni.