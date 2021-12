Alessia Marcuzzi: “Un difetto può diventare la nostra particolarità” | Io cammino fiera

Oggi 48enne, è un volto televisivo ormai da circa trent’anni, dato che il suo esordio è datato 1991. Leggete cosa scrive

Spesso e volentieri sono le donne più belle ad ammettere i propri difetti fisici. A volte a farne dei complessi. Mentre chi dovrebbe preoccuparsi è fiero e senza uno straccio di autocritica. E così, succede che una delle donne più belle e apprezzate della televisione italiana, Alessia Marcuzzi, debba, alla fine, ammettere ciò che qualcuno, con poco tatto, le ha detto. Ma lo fa con la verve di sempre. E, anzi, lancia un messaggio a tutti.

La carriera di Alessia Marcuzzi

Noi ne siamo convinti: Alessia Marcuzzi è in splendida forma. Oggi 48enne, è un volto televisivo ormai da circa trent’anni, dato che il suo esordio è datato 1991. Negli anni, una crescita esponenziale del successo. Da tempo ormai la bellissima Alessia è diventata uno dei volti più noti della televisione italiana.

Nel 1991 esordisce sull’antenata di La7, Telemontecarlo. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell’oca su Rai 2. Ma è nel 1995 che inizia il successo vero, prima con la conduzione di “Colpo di fulmine”, su Italia 1. Ma negli anni ’90 spicca il volo con la conduzione del Festivalbar e con l’inizio della collaborazione con la Gialappa’s band.

Importante anche l’esperienza alla conduzione del programma di grande successo “Le Iene”. Da anni si è dedicata soprattutto alla conduzione di reality show. Parliamo del “Grande Fratello” e de “L’Isola dei famosi”.

“Un difetto può rendervi unici”

Alessia Marcuzzi ha un figlio nato ad aprile 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi, in quel periodo calciatore e oggi allenatore dell’Inter. E una figlia nel 2011, nata dalla relazione con il cantante e conduttore televisivo Francesco Facchinetti. Alessia Marcuzzi si è sposata nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.

Anche il marito la prende in giro: “Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite” ha scritto in un post Instagram di qualche tempo fa.

Alessia ammette serenamente e ironicamente il suo difetto: avere le gambe storte. La bella conduttrice romana non ne fa un complesso. Anzi, invita tutti i suoi followers a vivere serenamente la propria fisicità: “Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto può diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatevelo”.