Bassetti: no al panico o l’Italia si blocca | Rischio lock down per 10 milioni di persone dal 25 gennaio

I vaccini proteggono. Bassetti invita a non bloccare l’Italia con milioni di quarantene. E i no vax a vaccinarsi, subito. Occorre che sempre più persone abbandonino le loro resistenze ideologiche e si prendano le loro responsabilità.

L’infettivologo Matteo Bassetti del’ospedale San Martino di Genova guarda con ottimismo ai primi dati di Omicron provenienti dal Regno Unito. Da un lato la nuova variante sembra in grado di diffondersi molto rapidamente, bucando le difese dei vaccini. Dall’altro sottolinea il “calo di letalità” delle infezioni da Covid, grazie al successo della campagna vaccinale.

Il suo è un invito alla calma che entra parzialmente in contrasto con le nuove indicazioni del governo: tamponi per tutti e quarantena per chiunque risulta positivo. “Non possiamo pensare che chi risulta positivo sia qualcuno che è appena uscito dal reattore di Chernobyl”. Oppure entro poche settimane avremo 50 persone in quarantena per ogni positivo. “Il 25 gennaio rischiamo di avere dieci milioni di persone in quarantena”.

Nessuno farà il pane, guiderà le ambulanze, lavorerà in ospedale. E non possiamo permettercelo. L’invito di Bassetti è quello di non estendere la campagna di tamponi a tappeto per chi non presenta sintomi. Ma di estendere invece la compagna vaccinale. L’obiettivo è quello di garantire il funzionamento del sistema sanitario. Chi è vaccinato presenta un rischio 10 volte inferiore a un non vaccinato di finire in terapia intensiva. 20 volte inferiore per chi ha ricevuto la dose booster.

Estendere la campagna di immunizzazione. Lockdown solo per i non vaccinati

In numerose interviste Bassetti ha sostenuto la linea dura contro i no vax. “Se ci sarà un ulteriore aumento di casi tra i non vaccinati il lockdown deve essere solo per loro. Occorre tutelare chi ha scelto di immunizzarsi.

Contro la nuova ondata la via è solo una: vaccinare e vaccinarsi. “Data l’entità del contagio, il tracciamento non ha più alcun senso”.

L’unica soluzione per tornare alla normalità, o difendere una quasi normalità, è che più persone abbandonino la resistenza ideologica al vaccino e decidano di immunizzarsi. Assumendosi le loro responsabilità civili, verso loro stessi e il resto della comunità.