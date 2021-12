Cesare Cremonini, fa discutere sulla questione vaccini | I no-vax: “Vanno aiutati…”

A quasi due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19, la querelle sui vaccini è tuttora aperta. Il pensiero del popolare cantautore

Un tweet destinato a far discutere. A “cinguettare” il noto cantautore Cesare Cremonini. Appena 41enne, ma conosciuto dal grande pubblico da oltre 20 anni. Leggete cosa ha scritto uno degli artisti più apprezzati d’Italia sul popolo no-vax.

La carriera di Cesare Cremonini

È stato il frontman e l’autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano, Lùnapop, che ha riscosso un grandissimo successo con l’album …Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie tra il 1999 e il 2002. Nel 2002 il cantante ha annunciato ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo con successo nella sua carriera solista e pubblicando, nel corso degli anni, sei album in studio, due dal vivo e tre raccolte.

Tra gli album di maggiore successo, “Maggese” e “Possibili scenari”. Per quanto riguarda, invece, i singoli, certamente molto apprezzati “Marmellata 25” e “Nessuno vuole essere Robin”.

Il tweet sui no-vax

Pur essendo un personaggio pubblico, la vita personale di Cesare Cremonini non è mai finita troppo sulle copertine. Sappiamo poco di lui, se non che dal 2009 al 2011 è stato legato alla collega cantante Malika Ayane.

La fine del rapporto con Malika è uno dei passaggi di sofferenza della vita recente di Cesare Cremonini. Un altro, forse ancor più grave, riguarda la salute. Cremonini ha infatti dichiarato di aver avuto gravi problemi nel recente passato. La diagnosi di schizofrenia, infatti, è stata una forte mazzata per il cantautore: “Ho rischiato la vita” ha detto.

Ora, però, torna su tematiche di natura medica. Che non lo riguardano direttamente. Ma che riguardano noi tutti. Sappiamo bene, infatti, come in questi lunghi mesi di pandemia da Covid-19 si sia sviluppato un crescente pensiero no-vax. Un folto numero di persone, contrarie ai vaccini. Che, invece, secondo la comunità scientifica, sarebbero tra le armi principali per tentare di uscire da quest’incubo.

La querelle sui vaccini è tuttora aperta. E molte delle restrizioni che, anche in questi giorni, stiamo patendo, sono dovute anche alle resistenze di una parte di popolazione. Con cui, spesso, non si vuole avere a che fare. Cesare Cremonini sul punto ha la sua idea. E la spiega brevemente su Twitter: “Anche io (come tanti) ho amici che non si sono vaccinati. Quando ne parliamo si aggrappano a tutto ma la verità è che alcuni di loro sono dei forti ansiosi, da sempre. Chi ha questa difficoltà va aiutato, non isolato. L’informazione e una comunicazione aggressiva non giovano”.

