Elisabetta Gregoraci:”Ci ha fatto prendere un grande spavento” | La preoccupazione per l’ex marito

Si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale

Questa volta, quel sorriso splendido, che, unitamente a un corpo da urlo, la fa apprezzare sui social, si è spento. Ecco cosa preoccupa Elisabetta Gregoraci. C’entra l’ex marito Flavio Briatore.

La carriera di Elisabetta Gregoraci

Dalla sua Soverato, in Calabria, ne ha fatta di strada. La 41enne showgirl calabrese ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 19997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche alcune interpretazioni cinematografiche e attualmente è sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci, sapete quanto guadagna? Cifre da perdere la testa

In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

Le lacrime per Flavio

Elisabetta Gregoraci è una donna bellissima. Ma anche molto sensibile. Nonostante il grande successo, non ha mai dimenticato le proprie origini calabresi. Un paio di anni fa ha anche recitato nel film “Aspromonte – la terra degli ultimi”, di Mimmo Calopresti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cambiamento inaspettato per Elisabetta Gregoraci | Dopo tanti anni è stata costretta a farlo

Nonostante il rapporto con Briatore sia finito da anni, Elisabetta ha dimostrato di essere molto affezionata e attaccata al nucleo familiare. Proprio l’anno scorso, quando Briatore ha contratto il Covid, la bella showgirl in un’intervista non ha trattenuto la commozione per l’ex marito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci distrutta dalla malattia che ha colpito un pezzo della sua vita: Non può essere operata..

“Ci ha fatto prendere un grande spavento” ha detto, parlando di sé e del figlio Nathan Falco a “Verissimo” di Silvia Toffanin. La showgirl non ha omesso di parlare dei tanti problemi e dei tanti errori commessi, da entrambe le parti, nel corso della relazione. Ma è la stessa Gregoraci a confermare ciò che abbiamo scritto: “Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me”.