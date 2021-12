Elodie, la rinascita dopo l’inferno: la droga, la violenza e il passato di cubista nella storia della cantante

Elodie viene da un passato difficile e a tratti drammatico. Vi raccontiamo la sua rinascita e cosa si è lasciata alla spalle.

Elodie ha il dono di incantare. Ma la purezza e il sottile mistero che è capace di comunicare al suo pubblico da un palco, nascono da una vita molto difficile, e dalla capacità di lasciarsi alle spalle un passato sempre impegnativo, a tratti drammatico, e di rinascere.

Elodie nasce nel quartiere di Quartaccio nel 1990. E’ un quartiere difficile, una borgata di quelle che circondano Roma, cresciute come escrescenze nelle quali è meglio non sapere cosa sia contenuto. Emarginazione, droga, delinquenza, mancanza di servizi. Un lungo presente senza uscita e senza futuro sembra aspettare chi vive lì.

Elodie l’ha raccontato in una lunga intervista a Daria Bignardi. Ha raccontato della droga. Della sua tossicodipendenza, e di quella dei suoi genitori. Una famiglia nella quale ognuno cerca di sopravvivere per conto suo, segnata dalla cicatrice della violenza.

I suoi genitori si separano che lei è ancora giovanissima. “Io cercavo di proteggere mia sorella più piccola”. Cresce in una famiglia dove le due ragazze sono abbandonate a loro stesse e devono strappare ogni giorno la loro vita alla strada. “I miei genitori hanno pensato a come ricominciare la loro vita al di là del fatto di essere genitori. Sono molto incazzata con la mia famiglia”

La dipendenza dalla droga non la aiuta, come non l’aiuta nella scuola, dove arriva ogni giorno confusa, senza obiettivi. Lascia le superiori per cercare una vita nello spettacolo, facendo la cubista, un lavoro che la madre ha fatto fino a 35 anni. “Ho avuto libertà totale da quando avevo 15 anni. E con la libertà sbagli”

La rinascita grazie ad “Amici”

Sono state la sua arte e la sua voce e portare Elodie fuori dal mondo difficile nel quale è nata.

È successo con la partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi. Nella scuderia del talent, Elodie trova l’ambiente che finalmente la protegge e si prende cura di lei. E da lì la sua carriera sarà tutta in discesa. Canta e presenta Sanremo, diventa una star del mondo della canzone.

“Temevo di farmi mangiare dalla mia storia. E invece dalla storia bisogna prendere il meglio”. Elodie l’ha fatto.