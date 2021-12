Il dramma di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: perdere un figlio è “un dolore immenso…”

Costanza Caracciolo ha raccontato una vicenda drammatica che ha colpito lei e il marito Christian Vieri.

Quella formata da Costanza Caracciolo e Christian Vieri è una delle coppia più amate dai fan sui social. Ironici e divertenti, mostrano anche le immagini della loro famiglia serena e sempre sorridente.

L’ex velina e l’ex giocatore, che adesso intrattiene gli appassionati con una trasmissione su Twitch dedicata al calcio, si sono sposati nel 2019. Una cerimonia fatta in grandissima segreto, con soli quattro invitati; come hanno più volte dichiarato entrambi. I due avevano messo su famiglia già prima di convolare a nozze, con la primogenita Stella nata nel 2018, ma successivamente sono diventati genitori per la seconda volta con la nascita della piccola Isabel.

Proprio sul tema figli, però, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno dovuto attraversare in passato un momento drammatico. Come raccontato alla trasmissione Ogni Mattina dall’ex velina, infatti, i due hanno dovuto superare l’aborto di una gravidanza. Il tutto prima ancora che nascesse la loro primogenita. A rendere la situazione ancor più difficile da vivere, fu il fatto che al tempo tutti i giornali di gossip parlavano con entusiasmo della maternità della donna, ma allo stesso tempo la coppia viveva il dramma della perdita.

Leggi anche >>> Pietro Taricone, se non avete mai visto la figlia preparatevi.. è la copia esatta di suo padre

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, il dramma dell’aborto

Faccia a faccia con Adriana Volpe, Costanza Caracciolo ha raccontato i tragici momenti vissuti in quel periodo. Mentre la ragazza viveva la disgrazia dell’aborto con Bobo Vieri, a entrambi arrivavano messaggi di auguri e congratulazioni per un figlio che però non sarebbe mai arrivato. “Mi sono arrivati messaggi doppi, auguri e mi dispiaceva. È stato un trauma, un dolore immenso. Se ci penso mi vengono ancora i brividi”. Ha dichiarato l’ex velina di Striscia la Notizia.

Leggi anche >>> Federico Fashion Style: ecco la maledetta malattia che l’ha reso sterile | Una drammatica confessione

Poi però sono arrivate ben due bambine, Stella e Isabel, e ora Costanza e Vieri sono felici della loro famiglia: “Non abbiamo intenzione di farne un altro, due figli volevamo. Io e Bobo ci siamo completati, avevo bisogno di uno come lui e lui di una come me”.