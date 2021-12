Justine Mattera, finalmente a casa | Le novità sul delicato intervento chirurgico

Ora Justine ci aggiorna sulla situazione, a pochi giorni dalla difficile operazione. Ecco tutte le novità postate sui social

Qualche giorno fa, vi avevamo raccontato del difficile periodo vissuto da Justine Mattera, con il delicato intervento cui si è sottoposta la sorella Jessica. Oggi dobbiamo darvi ancora un aggiornamento sui giorni di preoccupazione che sta vivendo quella che, per anni, è stata definita la nuova Marilyn Monroe.

La carriera di Justine Mattera

Showgirl statunitense, naturalizzata italiana. Ha da poco compiuto 50 anni, ma continua a essere molto sbarazzina e provocante nel look. Negli anni giovanili fa la modella e la cubista in una discoteca fiorentina e viene notata dal dj Joe T. Vannelli. E’ lui, quindi, a scoprirla, giovanissima, a Firenze, dove si è trasferita per studiare.

Trasferitasi a Milano, incontra il conduttore e autore Paolo Limiti che, dopo avere notato la sua complessiva somiglianza con Marilyn Monroe, la vuole come showgirl nelle varie edizioni di “Ci vediamo in TV”, dal 1996 al 2003. La popolarità arriva proprio in quegli anni. E anche il matrimonio, dato che è stata sposata per due anni proprio con Paolo Limiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Justine Mattera: chi è la showgirl, musa ed ex moglie di Paolo Limiti

Oggi, invece, Justin Mattera è sposata con l’imprenditore siciliano Francesco Cassata. Nel 2006 partecipa come concorrente al reality “La Fattoria”. Negli ultimi anni, però, Justin Mattera è un po’ scomparsa dalla scena televisiva. La sua ultima trasmissione, infatti, è del 2017, “In viaggio con Justine”, su Bike Channel. Anche la carriera teatrale, che pure aveva avuto una decisa accelerazione, è ferma a quello stesso anno.

L’intervento della sorella

Uno degli ultimi post Instagram, dove è molto attiva, ci parlava dell’intervento subito dalla sorella Jessica, affetta da insufficienza cardiaca, con la necessità di un intervento di urgenza, e la sostituzione dell’aorta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Justine Mattera, il tumore e il rischiosissimo intervento chirurgico | Un Natale che ricorderà

Più piccola di Justine di meno di due anni, Jessica a 11 anni ha avuto linfoma di Hodkgin’s. Era il 1984 e le dosi di radioterapia erano massicce. Queste terapie che l’hanno salvata dal cancro hanno avuto numerose conseguenze al suo cuore e ai polmoni cambiando i tessuti e rendendoli meno elastici e più sottili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ricatti hard in chat per Justin Mattera. Questa la sentenza

Ora Justine ci aggiorna sulla situazione, postando alcune bellissime foto con la sorella Jessica. E, fortunatamente, arrivano buone notizie: “Decisamente va molto meglio Poco più di una settimana dopo la sostituzione della sua valvola aortica e mia sorella, ha preparato la cena per 11 a casa sua”. Siamo molto felici!