Mandi Mandi è sul lastrico: il grido di aiuto disperato del comico Marco Milano

Il personaggio di Mandi Mandi, che ha reso celebre il comico Marco Milano, è rimasto nel cuore del pubblico. L’attore però ha vissuto momenti davvero difficili nella sua vita privata.

“Sei simpaticissimo“, questa era la battuta con cui esordiva in ogni suo intervento a “Mai dire gol” Mandi Mandi, alias Marco Milano, che ha fatto divertire il pubblico soprattutto verso la fine degli anni ’90. Conclusa l’esperienza nel programma, salvo qualche apparizione a “Zelig” e “Colorado”, non tutto è però andato per il meglio per l’attore, che ha faticato a trovare una stabilità lavorativa. E questo, come accade per molti di noi, ha influito sulla sua situazione economica.

Quando non si lavora per un periodo prolungato, infatti, ci si rende conto di come i risparmi possano finire arrivando a rendere difficile anche la gestione delle spese quotidiane. Ammetterlo non è mai semplice, ma se la situazione diventa insostenibile è inevitabile parlarne e provare a chiedere aiuto.

Marco Milano: i’appello in Tv di “Mandi Mandi”

È stato proprio Marco Milano a parlare ad Eleonora Daniele, ospite di “Storie Italiane”, dei suoi problemi finanziarie. La situazione che si trova a vivere, al pari di quanto accaduto ad altri colleghi (è il caso di altri comici quali Marco Della Noce e Maurizio Ferrini) è tutt’altro che bella.

“Mi hanno pignorato la casa – ha raccontato -. Il periodo nero cominciò nel 2008, quando improvvisamente Equitalia iniziò a mandare una serie di cartelle esattoriali pesantissime. mio studio commercialista aveva sbagliato per quattro anni di seguito la dichiarazione dei redditi e così mi sono trovato di fronte ad un debito con lo Stato enorme che non potevo onorare. Equitalia mi ha portato via tutto! Casa, macchina, ogni cosa e sono dovuto ripartire da sotto zero. Le sembra giusto che i commercialisti commettano degli errori e poi la responsabilità ricada sui cittadini?“.

La situazione era migliorata almeno parzialmente, ma il Covid ha peggiorato ulteriormente le cose: “Voglio pagare le tasse, ma ho bisogno di lavorare. Ho cercato di riprendermi. Ci stavo riuscendo, ma poi è arrivato il Covid che ha bloccato riprese e lavoro”.