Pietro Taricone, se non avete mai visto la figlia preparatevi.. è la copia esatta di suo padre

Sophie Taricone è la figlia di Pietro e dell’attrice Kasia Smutniak. Purtroppo la bambina ha goduto poco della presenza del padre, scomparso prematuramente quando lei aveva solo cinque anni.

Sophie Taricone è figlia del vincitore morale del primo Grande Fratello, Pietro Taricone e dell’attrice polacca, ormai quasi italiana Kasia Smutniak.

Leggi anche -> Rocco Casalino: L’ex portavoce di Conte dopo la casa del Grande Fratello deve occuparsi…

I genitori

Pietro Taricone, indimenticato protagonista della prima edizione del Grande Fratello era nato a Frosinone, ma era cresciuto a Caserta. Prima di approdare al GF fece tutta una serie di lavori, tra cui l’amministratore di condominio.

Uscito dalla casa, diversamente dagli altri partecipanti, in cerca di visibilità, fama e soldi facili, Taricone evitò di sovraesporsi, scegliendo accuratamente i momenti e i ruoli in cui mostrarsi.

Aveva scelto di diventare attore, apparve infatti in numerose fiction e film tra cui: Distretto di polizia 3 e nei film Ricordati di me e Radio West.

Fu proprio mentre girava Radio West che incontró quella che sarebbe stata la sua ultima compagna e la madre di sua figlia, Kasia Smutniak.

Kasia era all’epoca una giovane attrice in cerca di affermazione. Arrivata dalla Polonia per lavorare come modella, nel 2000 tentò la carriera di attrice.

Nel 2003 conobbe Pietro sul set e sì innamorarono. Nel 2004 nacque Sophie, la loro bambina.

Entrambe erano presenti al momento dell’incidente in cui Taricone perse la vita. Durante un lancio vicino Terni, Pietro calcolò male l’atterraggio e si schiantò al suolo.

Leggi anche -> Daria Bignardi su Pietro Taricone:”Una carriera a colpi di no”

Morí dopo un inutile intervento, durato nove ore, per salvargli la vita.

Kasia e Pietro sono stati insieme otto anni, otto anni di cui l’attrice ricorda di aver vissuto appieno ogni attimo. Litigarono, si lasciarono, tornarono insieme.

Erano felici, si erano dati tutto. L’attrice ricorda che quando si lanciò, sorrise mandandole un bacio.

Sophie oggi

Sophie è cresciuta, è una ragazza di 17 anni che nel frattempo ha avuto un fratellino (Kasia si è sposata con il produttore Domenico Procacci ed hanno avuto un bambino). Di lei si sa poco, ma dalle centellinate fotografie che è possibile vedere in compagnia di sua madre, non si può fare a meno di notare l’incredibile somiglianza con suo padre.

Leggi anche -> Kasia Smutniak ritrova l’amore con Domenico Procacci

Ci auguriamo che la ragazza abbia ereditato dal papà anche la simpatia e lo spirito indomito che gli avevano fatto guadagnare l’appellativo di “il guerriero”.