Riccardo Scamarcio, finalmente esce allo scoperto | Nuove rivelazioni sulla giovanissima compagna

Molti di voi conoscono il bellissimo attore Riccardo Scamarcio, ma in pochi conoscono la sua nuova fiamma; una ragazza di 23 anni che ha fatto perdere la testa all’attore. Vediamo chi è.

Riccardo Dario Scamarcio, nato ad Andria il 13 Novembre 1979, è uno degli attori più amati dal pubblico femminile italiano, nonché produttore cinematografico di gran successo.

La scuola per il giovane attore non è mai stata una cosa essenziale, in quanto nel corso dell’adolescenza cambia diversi istituti fino al completo ritiro, senza mai terminare gli studi.

Nonostante ciò consegue il diploma in ragioneria per inseguire la sua passione per il cinema, trasferendosi quindi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, senza completare gli studi.

Nel 2001 prende parte alla sua prima serie tv, che gli permetterà negli anni successivi di interpretare ruoli importanti in alcune serie televisive.

La sua notorietà arriva grazie al ruolo di secondo protagonista nel film “Tre metri sopra il cielo”, dove conquista l’enorme pubblico adolescente e femminile dal 2004.

Diventa quindi un sex symbol, e negli anni successivi prende parte a serie tv molto famose come “Romanzo criminale” ed in film come “Manuale d’amore” e “Mio fratello è figlio unico”.

L’amore di Riccardo Scamarcio

L’attore pugliese, Riccardo Scamarcio, ha avuto una vita sentimentale molto attiva costruendo relazioni con alcune donne conosciute come l’attrice Valeria Golino e la manager Angharad Wood.

Oggi però la sua compagna è molto più piccola di lui e con ben 19 anni di differenza, i due hanno rivelato ufficialmente la loro relazione solo negli giorni passati, scatenando l’attenzione di tutti i loro ammiratori.

I due si sono conosciuti sul set del film “La scuola cattolica”, quando entrambi gli attori erano impegnati in altre relazioni, ma la passione e l’attrazione tra i due era incontenibile, tanto da lasciare i rispettivi partner per intraprendere questo viaggio d’amore assieme.

Avete capito di chi stiamo parlando?

E’ proprio Benedetta Porcaroli, la giovane star della serie esclusiva Netflix “Baby”.

Oggi dopo moltissimi rumors che giravano su di loro, la giovane attrice ha rivelato la loro storia, durante un’intervista con la dichiarazione che mette in chiaro il tutto: “Si, stiamo bene assieme”.

Il giornalista che l’ha intervistata, fa una domanda alla Porcaroli ricevendo una risposta alquanto ironica, chiedendogli se le piacevano gli uomini maturi, vista la sua precedente relazione con un uomo di 41 anni.

“Non mi fa dì certe cose” – Così l’attrice risponde al giornalista, che non ottiene una risposta ben precisa, ma lasciando spazio alla libera interpretazione.

A dare quindi la notizia del loro fidanzamento è stata proprio l’attrice; dobbiamo quindi aspettare che Scamarcio esca allo scoperto e ufficializzi la loro storia d’amore.

Oggi la coppia felicemente innamorata vive a Roma, dove si godono ogni singolo momento della loro spettacolare relazione che ci lascerà la curiosità di conoscere tutti i dettagli.