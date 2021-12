Suor Cristina, ex star di “The Voice of Italy”: oggi la sua vita è completamente cambiata – Foto

Suor Cristina ha scritto la storia di “The Voice of Italy”, talent show a cui ha preso parte nel 2014 impressionando pubblico e giuria. A distanza di anni la sua vita è però completamente cambiata.

Partecipare a un talent show può essere un modo per tentare di realizzare un sogno e poter migliorare grazie ai maestri con cui si ha la possibilità di lavorare a stretto contatto. Programmi di questo tipo sono ormai sempre più diffusi nel palinsesto televisivo e hanno permesso a diversi giovani di sfruttare questa vetrina come trampolino di lancio per poi dare inizio a una carriera nel canto e nel ballo.

Tra questi c’è certamente “The Voice of Italy“, il cui regolamento punta a mettere in primo piano innanzitutto la voce dei concorrenti. I mentori, infatti, ascoltano la performance di spalle e arrivano a girarsi solo se restano colpiti in positivo. Una scelta significativa, che permette di dare un giudizio liberi da preconcetti.

Suor Cristina da “The Voce of Italy” a oggi: cosa fa ora

Tra le concorrenti che hanno scritto la storia del programma Rai c’è certamente Suor Cristina Scuccia. Lei aveva suscitato curiosità tra i telespettatori proprio perché sembrava inusuale che una giovane che aveva deciso di dedicare la sua vita a Dio scegliesse di mettersi in mostra in una vetrina particolare come quella di “The Voice of Italy“.

Quella partecipazione si era rivelata per lei un vero e proprio successo e l’aveva portata a firmare un contratto discografico con la Universal Music, con cui ha poi realizzato il suo primo album. La concorrente aveva però respinto al mittente le critiche: “Per me cantare è un modo per evangelizzare, per comunicare agli altri che consacrare la vita a Cristo non significa morire e chiudersi, ma mettere i propri doni al servizio degli altri“.

Ma a distanza di tempo questa avventura l’ha cambiata? Suor Cristina continua ad amare il canto, ma non ha alcuna velleità artistica. Nel 2019 ha infatti rinnovato i voti perpetui e desidera dedicare il suo tempo solo alla fede: “Adesso sono passata ad un amore ancora più profondo. Ho dovuto purificare una parte la mia vita dedicata al canto e unirla a quella religiosa“.