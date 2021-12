Veronica Gentili, incredibile: “Non cucino e sto alla tv fino alle 22, la mia vita dietro le quinte”

Veronica Gentili è un volto molto noto della televisione italiana, soprattutto nell’ultimo decennio. Ma siete sicuri di sapere ogni cosa su di lei? La sua vita privata vi sorprenderà.

Veronica Gentili, nata a Roma il 9 luglio 1982, è conosciuta dalla maggior parte delle persone per essere una giornalista ed una conduttrice televisiva di successo. E’ sorella minore di Alessandro Vespignani, professore di fisica, informatica e scienze della salute presso la Northeastern University di Boston.

Dopo essersi diplomata all’accademia nazionale d’arte drammatica dedicata alla memoria di Silvio D’Amico, debutta come attrice e sceneggiatrice e regista. Dal 2006 al 2013 si occupa principalmente di recitazione, per poi passare alla professione di giornalista collaborando con Il fatto quotidiano. Dal 2015 è iscritta all’albo dei giornalisti.

In contemporanea, fa da opinionista in diverse trasmissioni ed acquisisce sempre più notorietà. A partire dal 2018, co-conduce Stasera Italia. Passa alla guida del programma, alternandosi con Barbara Palombelli, successivamente.

Ha condotto molti altri programmi televisivi, tra cui Controcorrente. Inoltre ha pure intervistato diversi politici italiani, da Giuseppe Conte a Giorgia Meloni per arrivare a Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e tantissimi altri. Nel 2020 è stata inserita pure nella lista delle 100 donne di successo stilata dal quotidiano Forbes.

Il “segreto” di Veronica Gentili è Massimo: 6 anni d’amore

Veronica Gentili ha avuto fino ad ora una splendida carriera nel mondo della televisione, soprattutto in qualità di conduttrice. E pure la vita gli sorride, dato che da ben sei anni è fidanzata con Massimo. La coppia convive e della loro vita privata si conoscono pochi dettagli, anche se in qualche occasione la giornalista ha rivelato alcuni segreti del loro intenso rapporto.

Come in un’intervista rilasciata a TV sorrisi e canzoni, dove ha dichiarato che è il suo compagno a fare la spesa e a cucinare. Lui che, solitamente, si occupa di altro essendo sceneggiatore cinematografico. Tra i due non mancano alcuni litigi, anche se per motivi basilari come detto dalla conduttrice televisiva. Come, ad esempio, il fatto che la Gentili segua le trasmissioni dei suoi colleghi almeno fino alle dieci di sera; da quel momento in poi, entrambi si godono film e serie tv prima di andare a letto.