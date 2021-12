Vittoria Puccini: la figlia, avuta con Alessandro Preziosi, vuole seguire le orme dei genitori

Vittoria Puccini ha dedicato la sua intera vita al mondo del cinema e più in generale a quello della recitazione. Della sua vita privata si sa però molto poco.

Vittoria Puccini è nata a Firenze il 18 novembre 1979 ed ha dedicato la sua intera vita al mondo del cinema sia sul grande che sul piccolo schermo. Ha avuto una relazione molto importante, dal 2004 al 2010, con Alessandro Preziosi. I due si sono conosciuti in occasione delle riprese di Elisa di Rivombrosa ed hanno avuto una figlia, Elena.

E’ attualmente compagna di Fabrizio Lucci, direttore di fotografia. Tornando alla sua carriera, ha iniziato a recitare nel 2000 debuttando nel film Tutto l’amore che c’è. La sua consacrazione arriva grazie alla serie televisiva Elisa di Rivombrosa che gli permette di vincere il Telegatto.

Dopo svariate interpretazioni, soprattutto nel mondo delle fiction, torna al cinema nel 2014 in Tutta colpa di Freud ed in seguito diventa parte integrante del cast di Maraviglioso Boccaccio. Nel 2021 viene candidata ai David di Donatello come miglior attrice protagonista per il ruolo di Elisa in 18 regali.

Una carriera ricca di soddisfazioni, e nonostante la separazione con Alessandro Preziosi pure una vita piena di gioie: come sua figlia Elena, che vuole proteggere il più possibile.

Vittoria Puccini, sua figlia ha “salvato” il rapporto con Preziosi: com’è oggi

Della vita privata di Vittoria Puccini si sa veramente poco, il che è dovuto alla privatezza che l’attrice toscana vuole mantenere per lei e per la sua famiglia. Soprattutto per sua figlia Elena, oggi quindicenne, che ha avuto quando era in coppia con Alessandro Preziosi. Oggi i due non stanno più insieme da diverso tempo, ma hanno ancora un bel rapporto che, in un modo o nell’altro, riesce a tenerli ancora a contatto.

Probabilmente grazie anche a loro figlia, nata nel 2006, come dichiarato da Vittoria. Insieme a Preziosi, infatti, ha sempre cercato di mantenere un rapporto sereno per il bene di Elena, che in questo momento si trova al primo anno di liceo e vuole emulare i suoi genitori diventando anche lei a sua volta attrice.