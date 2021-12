Andrea Bocelli nel mirino di Fedez sui social: “E’ tutto vero… ha fatto un trapianto ai polmoni..”

Andrea Bocelli è famoso per il suo ruolo e le sue incredibili qualità come tenore, professione a cui ha dedicato la sua intera carriera. Ma probabilmente l’ultima sua uscita pubblica non sarà piaciuta a molti.

Andrea Bocelli, nato a Pisa il 22 settembre 1958, è molto conosciuto in Italia e nel mondo per essere un tenore di grandissimo successo e dotato di una splendida voce. Protagonista di ben 16 album, prima di diventare un cantante ha lavorato per un anno come assistente di uno studio legale.

Iniziò a diventare famoso nel 1993 quando duettò con Zucchero Fornaciari cantando Miserere.

Ha cantato con interpreti straordinari, tra cui Luciano Pavarotti, Dua Lipa, Lady Gaga, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Celine Dion, Christina Aguilera, Ariana Grande e tantissimi altri arrivando ad essere fra i cantanti italiani più conosciuti al mondo.

Nel 2010 è stato pure inserito nella Hollywood Walk of Fame. Adesso è tornato al centro dell’attenzione in Italia, anche se non per le sue indiscutibili doti canore.

Andrea Bocelli nel mirino, Fedez lo “mette in riga”

In molte persone hanno sofferto e continuano a soffrire per quanto riguarda la pandemia da Coronavirus, che continua a minacciare la salute di tutte le persone e del mondo in generale, anche dal punto di vista economico. A riguardo, hanno creato polemiche dichiarazioni di artisti come Andrea Bocelli.

Il cantante nel 2020 presenziò al Senato intervenendo proprio riguardo al Covid-19 spiazzando la maggior parte dei presenti. Affermò infatti di aver volontariamente violato il lockdown nella primavera precedente perché considerava il provvedimento tutt’altro che giusto.

Ed in più disse che conosceva un buon numero di persone, ma nessuna di quelle era stata ricoverata in terapia intensiva. Parole che hanno creato tante discussioni, in maniera abbastanza inevitabile.

Tra quelli che non hanno atteso nemmeno un attimo per rispondere al tenore, c’èra pure Fedez; un rapper, marito dell’influencer Chiara Ferragni e personaggio molto attivo sul fronte Covid tanto mediaticamente quanto dal punto di vista della beneficenza. Il cantante, comunque, su Twitter aveva espresso tutto il suo dissenso rispetto alle parole di Bocelli, parlando di un suo amico che ha subito un trapianto di polmoni proprio a causa del virus. Come a dire: pensate prima di parlare.