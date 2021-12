Daniele Bossari: da idolo dei giovani su MTV a papà modello | La figlia oggi è maggiorenne – Foto

Dopo aver esordito in radio negli anni novanta, ha lavorato sulla neonata MTV Italia per poi diventare un volto simbolo di Italia 1.

Come passa il tempo. Daniele Bossari ha oggi 47 anni. Ma noi lo ricordiamo chiaramente, giovanissimo, a presentare programmi destinati, in larga parte, alla platea giovanile. Oggi, invece, è un papà modello.

La carriera di Daniele Bossari

Dopo aver esordito in radio negli anni novanta, ha lavorato sulla neonata MTV Italia per poi diventare un volto simbolo di Italia 1, rete per la quale ha condotto trasmissioni di successo come Popstars, due edizioni del Festivalbar, Saranno famosi, Top of the Pops e Mistero, concedendosi anche alcune conduzioni televisive su Rai 2. Nel 2017 vince la seconda edizione del Grande Fratello VIP.

Oltre a quelle già menzionate, nella sua carriera ricordiamo anche programmi come “Fuego” e “Wozzup?”. Nel 2017, come detto, vince la seconda edizione del Grande Fratello VIP con il 52% dei voti, battendo in finale il modello Luca Onestini. Dal gennaio 2018 è opinionista fisso della tredicesima edizione de L’isola dei famosi.

Il “frutto dell’amore”

Dal 2001 è legato sentimentalmente alla showgirl svedese Filippa Lagerbäck da cui ha avuto una figlia, Stella, nata il 24 luglio 2003 a Città di Castello. Nel 2017, durante la semifinale del Grande Fratello VIP chiede a Filippa di sposarlo. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile il 1º giugno 2018 alle Ville Ponti, a Varese.

Ed è proprio la giovane Stella la protagonista di uno degli ultimi post del noto conduttore. Bossari pubblica una foto insieme alla giovane, oggi 18enne, molto bella. Vestita di verde e seduta sulle ginocchia del padre. E’ bello vederli sorridenti insieme.

E’ proprio vero… Come passa il tempo…